Stellaris unspielbar? Fans machen ihrem Ärger in Massen-Thread Luft

PC XOne PS4 Linux MacOS

Stellaris hat eine bewegte Geschichte hinter sich. In Tests anfangs teils "abgestraft" (Note im GG-Test: 6.5), wurde das Spiel mit Patches und Erweiterungen verbessert (siehe User-Artikel) und erhielt in unserem Nachtest immerhin eine 7.0. In letzter Zeit häufen sich jedoch die Beschwerden, dass das 4X-Epos im aktuellem Zustand nicht (durch-)spielbar sei. So schreibt der Moderator Zwemvest des Stellaris-Subreddits:

Eine ganze Weile schon beschwert sich unsere Community über den unspielbaren Zustand, insbesondere, dass im Endspiel die Performance einbricht und das Spiel nahezu einfriert.

In einer Liste im unten verlinkten Thread finden sich neben den Performanceproblemen weitere Ärgernisse wie das laut User in Arbeit ausufernde Verwalten größerer Sternenreiche. Der Grundtenor ist, dass sich der Entwickler Paradox ausschließlich auf weitere DLCs konzentriere und die teils lange bestehenden Probleme nicht beseitige.

Wie sehen das aktive Stellaris-Spieler aus der GamersGlobal-Community? Treffen die Vorwürfe zu?