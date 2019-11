John Carmack: „Nicht zufrieden mit der Entwicklung von VR“

John Carmack gründete einst id Software und entwickelte dort Spiele wie Wolfenstein 3D und Doom. Seit 2013 ist der heute 49-Jährige technischer Leiter bei Oculus VR und wurde kürzlich für seine Arbeit mit dem VR-Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. In einer kurzen Videobotschaft äußert Carmack nicht nur Dank, sondern auch kritische Töne zu der Entwicklung von Virtual Reality und ist sich nicht sicher, ob er die Auszeichnung anerkennen könne:

Ich bin im Büro oft schlecht gelaunt, weil ich mit dem Fortschritt der VR-Entwicklung nicht zufrieden bin. Wenn ich Zeit in der virtuellen Realität verbringe, sehe ich diese Magie. Gleichzeitig gibt es noch so vieles zu tun. [...] Es wird also noch eine Weile dauern, bis ich mit der VR-Auszeichnung einverstanden bin.