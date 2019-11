Red Dead Redemption 2 - Mysteriöser Fisch nach langer Suche gefunden

PC XOne PS4

Seit über einem Jahr suchten Spieler in Red Dead Redemption 2 (im Test, Note 9.5) einen Weg, den legendären getüpfelten Grabenwels zu fangen. Spieler werden mit dem Fisch das frühestens im Epilog konfrontiert, nachdem sie 13 andere legendäre Fische gefangen und an den NPC Jeremy Gills gesendet haben. Gills versucht darauf in einer Mission den Grabenwels zu angeln, doch stattdessen zieht ihn die Bestie an der Angelleine unter Wasser und Gills wird nie wieder gesehen.

Der Fisch wurde zu einem Mysterium der Spielwelt, da in einem offiziellen englischen Guide zu Red Dead Redemption 2 angegeben wird, mit welchem Angelköder der 100 Kilogramm schwere Fisch zu fangen ist. Und so suchte die Community von Rockstars Western-Epos lange vergeblich nach einem versteckten Weg, den Grabenwels doch an den Haken zu bekommen.

Findige Spieler haben nun die Dateien der PC-Fassung von Read Dead Redemption 2 (der PC-Port im Test) durchstöbert und konnten den Fisch zumindest per Konsolenbefehl in der Spielwelt spawnen. Das im obigen Bild zu sehende Modell macht allerdings einen unfertigen Eindruck. Daher gibt es auch keinen Weg, den getüpfelten Grabenwels im normalen Spielfluss zu fangen. Ursprünglich mag der Entwickler mehr mit dem Monsterfisch geplant haben, doch er hat es nicht in die fertige Version von Read Dead Redemption 2 geschafft. Damit hat das Rätseln um den Grabenwels ein Ende. Doch die Community arbeitet weiter fleißig daran, andere mysteriöse Charaktere in den Spieldateien aufzuspüren.