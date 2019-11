Braucht es deutsche Videospielpreise?

Wenig deutsche Spiele und doch eine separate Preiszeremonie. Wie steht ihr zu Verleihungen wie dem Deutschen Entwicklerpreis? Selbstbeweihräucherung oder ein Muss im internationalen Wettstreit?

... interessieren letztlich niemanden. 19% ... sind gut für die hiesigen Spieleschaffenden. 19% ... machen keinerlei Sinn ohne flächendeckende Entwicklerförderung. 19% ... sind nichts, wo ich je einen Gedanken dran verschwendet habe. 17% ... sind nur eine überflüssige Selbstbeweihräucherung der Gamesbranche. 9% ... interessieren mich kein Stück/ kannte ich bislang gar nicht. 9% ... zollen als einzige den deutschsprachigen Studios Respekt. 6% ... fördern den internationalen Ruf deutscher Studios. 2%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer steht deutschen Videospielpreis-Verleihung eher skeptisch gegenüber. So findet insgesamt kaum mehr als ein Viertel, dass derartige Preisvergaben allgemein gut für die hiesigen Spieleschaffenden (19 Prozent) sind, gar das internationale Ansehen deutscher Studios fördern (2 Prozent) oder wenigstens dadurch ihre Daseinsberechtigung haben, da deutsche Studios primär darüber überhaupt öffentliche Anerkennung finden (6 Prozent). Die Mehrheit hat überwiegend keinerlei Interesse an solchen Preisvergaben, empfinden sie sogar als Selbstbeweihräucherung der Spieleschaffenden in Deutschland oder Zweifeln am Sinn und Zweck solcher Veranstaltungen, wenn nicht parallel mehr für die finanzielle Förderung deutscher Studios getan wird. Das Gesamtergebnis im Überblick:Ursprüngliche News:Am 11. Dezember 2019 wird in Köln bereits zum 16. Mal in Folge der Deutsche Entwicklerpreis vergeben. Die Nominiertenliste, die ausschließlich Entwicklerstudios respektive Publisher aus dem deutschsprachigen Raum umfasst, also Deutschland inklusive Österreich und Schweiz, fällt auch in diesem Jahr vergleichsweise dünn aus ( siehe Niminiertenliste ). In der Kategorie "Bestes Spiel" wurden beispielsweise auch, den Bewertungen nach, erstklassige Produktionen wie das Aufbau-Strategiespiel Anno 1800 (im Test: Note 9.5 ) oder das Action-RPG The Surge 2 (im Test: Note 8.5 ) nominiert. Mit Tropico 6 (im Test: 7.0 ) von Limbic Entertainment oder dem Point-and-Click-Adventure Trüberbrook (im Test: Note 7.0 ) vonProduktionsfirma btf befinden sich aber auch zwei bestenfalls durchschnittliche Produktionen in der Liste. Der fünfte Kandidat ist die Indie-Produktiondes Berliner Studios Megagon Industries.Bei diesen Kandidaten stellt sich regelrecht die Frage danach, wie viel Sinn ein speziell deutscher Videospielpreis überhaupt macht, insbesondere nachdem die deutsche Spieleförderung aktuell auf der Kippe steht. Ob ihr diese Einschätzung nun teilt oder nicht, könnten wir sie auf die andere große, in dem Fall staatliche deutsche Videospielpreisvergabe, den Deutschen Computerspielepreis mehr oder weniger einzueins übertragen. Doch wir wollen euch keineswegs in eurer Haltung beeinflussen, sondern von euch erfahren, was ihr von Preisverleihungen wie dem Deutschen Entwicklerpreis haltet. Handelt es sich eurer Meinung nach um eine mehr oder weniger überflüssige Veranstaltung oder ist die Preisverleihung von besonderer Wichtigkeit für die Videospieleschaffenden im deutschsprachigen Raum?Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Fühlt euch ferner wie üblich herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion im Kommentar zu diskutieren, um dadurch das entstandende Meinungsbild zu mehren. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell exakt 200) findet ihr unter diesem Link