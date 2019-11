Death Stranding: Kojima zu schlechten US-Kritiken & Studio-Zukunft + Guinness-Buch-Eintrag

PC PS4

Hideo Kojimas Death Stranding (im Test) hat international zwar überwiegend gute Wertungen erhalten, in den USA gab es allerdings auch den einen oder anderen Kritiker, der das Spiel mit einer schlechten Note abwertete. Wie der Entwickler-Guru kürzlich in einem Interview mit der italienischen Website TGcom24 (via WCCFTech) anmerkte, könnte es daran liegen, dass bestimmte Art von Kritiker und Publikum in den USA das Spiel einfach nicht verstehen, weil das Action-Adventure zu komplex sei. Außerdem begeistere sich ein großer Teil der Amerikaner eher für das Shooter-Genre und für diesen sei Death Stranding weniger interessant gewesen:

Ich muss sagen, dass das Spiel, insbesondere in Europa und Japan, auf begeisterte Kritiken stieß. Hier in den Vereinigten Staaten haben wir allerdings schlechtere Wertungen erhalten. Vielleicht ist es für eine bestimmte Art von Kritikern und Publikum ein schwer zu verstehendes Spiel. Amerikaner sind große Fans von Ego-Shootern und Death Stranding ist keines, es fliegt höher. Ich versuche immer, neue Dinge zu erschaffen, und Streitigkeiten und Diskussionen sind in Ordnung, aber es muss gesagt werden, dass die Italiener oder Franzosen eine andere künstlerische Sensibilität haben, die es ihnen möglich macht, diese Art von sehr originellem Produkt nicht nur in Videospielen, sondern auch in den Filmen zu schätzen.

Im Laufe des Interviews hat sich Kojima auch zu der Zukunft seines neuen Studios Kojima Productions geäußert. Wie er angab, möchte er auch weiterhin auf der feinen Linie zwischen Indie- und AAA-Produktion seine Spiele entwickeln, da ihm dies kreative Freiheiten gibt:

Es ist eine kleine Herausforderung zwischen den Indies und den Blockbustern zu bleiben. Ich möchte dazwischen sein und die positiven Dinge aus beiden Welten aufnehmen. Es kommt vor, dass einige sehr originelle Spiele vielleicht nur in Japan verkauft werden und nicht über geringe Ergebnisse hinauszukommen. Wenn sie aber versuchen, sich im Ausland zu behaupten, um international erfolgreich zu werden, verlieren sie ein wenig ihre Seele, weil der Aufdruck des Creative Directors nach und nach verschwindet. Je größer das Projekt wird, desto mehr verschwindet das kreative Gesicht dahinter, was auch auf westliche Spiele übertragbar ist.

Nischendasein droht Kojimas Spielen wahrlich nicht, denn der Entwickler ist, nicht zuletzt dank seiner Metal-Gear-Solid-Spielserie, weltbekannt und wie er selbst kürzlich über Twitter mitteilte, wurde er in das Guinness-Buch für zwei Weltrekorde eingetragen. Demnach ist Kojima der Videospiel-Director mit den weltweit meisten Followern auf Twitter und Instagram. Der Rekord wurde am 8. November aufgenommen. An dem Tag wies sein Twitter-Account 2.813.385 Follower auf. Auf Instagram folgten ihm zum besagten Zeitpunkt 888.539 Menschen.