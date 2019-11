Montagmorgen-Podcast #326

Jörg und Hagen erzählen euch, was euch diese Woche auf GamersGlobal erwartet. Unter anderem steht eine Classic-Koop SDK an. Außerdem schüren die beiden Vorfreude für den Twitch-Event am Mittwoch.

In dieser Woche findet ihr auf GamersGlobal nicht nur den nun vollständigen Guide zu Death Stranding. Wir haben eine Koop-SDK zum Klassiker Diablo 2 und natürlich steht unser drittes Live-Event auf Twitch zum 10-jährigen Jubliäum von GG an. Noch dazu reden Jörg und Hagen darüber, was sie zuletzt gespielt und gesehen haben, besprechen die jüngste Sonntagsfrage und beantworten eure User-Fragen. Alle Themen findet ihr in der Übersicht: