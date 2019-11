SW Jedi - Fallen Order: Review-Embargo // PC-Preload ab heute Abend

PC XOne PS4

Am kommenden Freitag werden Respawn Entertainment und Electronic Arts das Action-Adventure Star Wars Jedi - Fallen Order für PC und Konsolen auf den Markt bringen. Wie der Publisher jetzt bekannt gab, dürfen die Reviews zu dem Titel erst am Erscheinungstag, genaugenommen ab 6:00 Uhr morgens des 15. Novembers 2019, veröffentlicht werden.

Auch die Early-Access-Zugänge, die Electronic Arts bei seinen anderen Spielen gerne verteilt, werden bekannterweise bei Star Wars Jedi - Fallen Order nicht gewährt. Wie das Unternehmen bereits vor ein paar Wochen mitteilte, sollen Story-Spoiler auf diese Weise vermieden werden. Die Preload-Phase für die PC-Version wird heute um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) via Origin starten. Die PS4-Spieler müssen noch bis Mittwoch, den 13. November, warten. Auf der Xbox One ist der Preload bereits seit Anfang letzter Woche verfügbar. Zum Preload auf Steam wurden noch keine Details bekannt gegeben. Dort dürfte dieser entweder am gleichen Tag wie auf Origin, oder wie es sonst üblich ist, einen Tag vor der Veröffentlichung verfügbar werden.