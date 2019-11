Kostenlose Premium-Inhalte im November 2019

Premium-Beispiele

Du hast kein Abo, willst dich aber von der Qualität unserer Arbeit überzeugen? Mit diesen sieben hochwertigen Premium-Inahlten aus den letzten Wochen ist das möglich!

Test: Pillars of Eternity (Switch)

Preview: Surviving the Aftermath

Meinung: Kunst oder kann weg?

Stunde der Kritiker: Ghost Recon Breakpoint

Jörgspielt: Blasphemous, Link's Awakening, The Surge 2, Gears 5 u.v.a.

Die Viertelstunde: Ghost Recon - Breakpoint

WoSchCa 4.10.2019: Roland Austinat zu Besuch

Wer ohne Abo auf GamersGlobal surft, der bekommt bereits einiges geboten. Unsere aufwendigeren Inhalte bleiben allerdings unseren Premium-Abonnenten vorbehalten. Der Grund dafür ist simpel, anders könnten wir unsere Arbeit nicht finanzieren. Falls du bereits mit dem Gedanken spielst, ein Abo abzuschließen, aber noch nicht vollends überzeugt bist, dann sieh dir doch die folgenden sieben Premium-Inhalte aus den letzten Wochen an – natürlich kostenfrei! Wir wünschen viel Spaß.Das klassische Rollenspiel von Obsidian wurde 2012 durch eine immens erfolgreiche Kickstarter-Kampagne finanziert. Nach Versionen für Xbox One und PS4 ist nun eine Switch-Umsetzung erschienen.Paradox stellten auf ihrem Hausevent PDXCON eine Art indirekten Nachfolger zuvor, der aus der Hand eines anderen Entwicklers stammt. Hagen hat für euch in Berlin Probe gespielt.Gehören Spiele an die Museumswand oder ins Kaufhausregal, mit anderen Worten: Sind Spiele Kunst? Oder zumindest manche? Spieleveteran Michael Hengst hat da seine ganz eigene Meinung.Heinrich und Jörg verschlägt es auf die Insel. Nein, nicht die Rentner-Insel, nach der sie sich neuerdings sehnen, sondern auf Auroa. Dort nehmen sie es mit Bösewichtern und Bedienungsproblemen auf.Fünf Wochen lang und elf Spiele hat Jörg seit der letzten Folge gezockt, aber kein Jörgspielt mehr gebracht. Was heißt das? Das heißt, dass diese Folge extralang ist! Und die nächste schon wartet...Auf der südpazifischen Insel Auroa sind die Wölfe los. Als Mitglied der Ghosts macht ihr euch auf, den Halunken unter Cole D. Walker das Handwerk zu legen. Dennis hat in Paris probegeballert.Schon grüßt wieder der Freitag. Jörg hat sich dieses Mal mit einem langjährigen Mitstreiter vor das Mikro begeben. Neben den Themen der Woche geht es auch darum, was diesen Gast gerade so umtreibt.