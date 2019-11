SCABB: Sieben Indie-Adventures in einem neuen Bundle

PC Switch iOS MacOS Android

Wenn ihr abseits des Spiele-Mainstreams einmal euren Blick auf einige mehr oder weniger unbekannte Indie-Adventures richten möchtet, bekommt ihr ab heute bis zum 25.11.2019 in Form des SCABB (Super Comedy Adventure Bargain Bundle)-Bundles die Möglichkeit dazu. Auf der Indie-Spiele-Plattform itch.io hat Entwickler CaptainD das Bundle zusammengetragen, welches aus sieben Point-and-Click-Adventures besteht.

In der ersten Episode von Adventures of Bertram Fiddle begebt ihr euch als Ermittler ins viktorianische London und versucht, einem Serienmörder auf die Schliche zu kommen. Bei The Beard in the Mirror lasst ihr euch als Paul, der nach seinem Studium in einem langweiligen Job festhängt, von einer mysteriösen Frau in ein Fantasyreich entführen. Das Setting von Legend of Hand ist deutlich von alten Martial-Arts-Filmen inspiriert und lässt euch nach dem Großmeister Hand suchen, in der Hoffnung, den Frieden in der Welt wiederherzustellen.

In dem Science-Fiction-Adventure mit dem etwas sperrigen Namen Captain Disaster in Death Has A Million Stomping Boots transportiert ihr als Captain Disaster unwissend eine Fracht, die die gesamte Galaxie in Gefahr bringt. Yet Another Hero Story hingegen erinnert nicht nur auf dem ersten blick an den dritten Teil der Abenteuer von Guybrush Threepwood (The Curse of Monkey Island). In dem Titel helft ihr ihr Martin McNish, ein Held zu werden.

Privatdetektiv James Labbet stößt in Trails and Traces - The Tomb of Thomas Tew während seiner Suche nach einer vermissten Person auf die Geheimnisse des Piraten Thomas Tew. Zu guter Letzt dürft ihr in Clam Man einen Muschel-Menschen spielen, der einen gewöhnlichen Bürojob hat aber plötzlich in eine größere Verschwörung hineingezogen wird.

Das Bundle kostet rund 10 Euro. Alle Spiele lassen sich DRM-frei herunterladen. Für drei Spiele (The Beard in the Mirror, Legend of Hand und Yet Another Hero Story) gibt es zusätzlich auch noch einen Steam-Key.