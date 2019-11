Watch Dogs Legion: Ubisoft über die Größe der Spielwelt und mehr

PC XOne PS4

Lead narrative Designer Kaitlin Tremblay hat in einem Interview mit The Gamer über die Größe der Spielwelt von Ubisofts kommenden Action-Adventure Watch Dogs Legion (zum Preview) gesprochen). Wie sie verriet, wird diese sich im Hinblick auf die Größe und den Umfang nicht von der fiktionalisierten San Francisco Bay Area aus Watch Dogs 2 (Testnote: 8.0) unterscheiden. Allerdings seien die beiden Welten schwer vergleichbar, da London viel lebendiger wirke:

Für mich sind sie schwer vergleichbar. Sie fühlen sich in etwa gleich an, aber London ist so voller Leben. Wir haben so viele spielbare Bezirke vom eigentlichen London, die sich derart unterschiedlich anfühlen, dass jeder Bereich der Karte tatsächlich wie ein eigenständiger Ort wirkt. Wenn man von Westminster nach Camden reist, spürt man diesen Übergang und die Karte fühlt sich sehr lebendig, real und groß an, weil in jeden Bezirk so viel Liebe gesteckt und sichergestellt wird, dass sich dieser Stadtteil repräsentativ für das anfühlt, was er in der Welt darstellt.

Laut Tremblay spiegeln sich die Unterschiede auch in den Menschen wider. So treffe man in Westminster eher auf Touristen und Geschäftsleute, ganz anders als in Camden, das ein alternatives Flair versprühe. „Es ist also nicht nur die Karte mit all diesen einzigartigen Bezirken, die sich voneinander abheben, die Menschen tragen ebenfalls dazu bei. Deshalb fühlen sich die Karte und die Welt so reichhaltig für mich. Weil sie es sind“, so Tremblay.

Nachdem Ubisoft Watch Dogs Legion im Rahmen der E3 offiziell für März 2020 angekündigte, wurde das Action-Adventure wenig später während einer Investorenkonferenz überraschend nach hinten verschoben und soll nun irgendwann zwischen Juli und Dezember 2020 erscheinen. Wenig später sagte das Unternehmen in einem Statement, dass die Entwickler die zusätzliche Zeit dazu nutzen werden, das allgemeine Qualitätsniveau des Spiels weiter zu steigern.