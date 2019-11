Pillars of Eternity 2: Game Director über Verkäufe / Kein Teil 3

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Pillars of Eternity 2 - Deadfire ab 26,90 € bei Amazon.de kaufen.

Obsidians Rollenspiel Pillars of Eternity 2 - Deadfire (im Test, Note 8.5) wurde durch eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne mitfinanziert (wir berichteten), die Zahl der Vorbestellungen übertraf die des Vorgängers um das Dreifache und es erhielt zum Erscheinen auf dem PC im Mai 2018 positive Kritiken. Dennoch fielen die letztendlichen Verkaufszahlen deutlich hinter den Erwartungen zurück. So veröffentlichte ein Kleininvestor auf Twitter letztes Jahr Schätzungen auf Basis seiner Gewinnbeteiligung, wonach das Old-School-RPG in der Zeit bis November 2018 nur rund 110.000 Mal verkauft wurde. Eine Refinanzierung der Investition von 1.000 US-Dollar wäre bei rund 580.000 verkauften Einheiten erreicht worden.

Nun wurde Josh Sawyer, der Game Director von Pillars of Eternity 2, auf seinem Tumblr-Blog gefragt, ob es einen dritten Teil geben wird. Sawyer antwortete:

Das ist nichts, was ich entscheiden kann, aber ich denke, dass die relativ schwachen Verkäufe von Deadfire bedeuten, dass wir das gesamte Konzept überdenken müssen, wenn wir ein weiteres Pillars-Spiel machen sollten.

Vor Probleme stellt Sawyer dabei, die Ursache für die schlechten Absatzzahlen ausfindig zu machen:

Es wäre auf gewisse Art einfacher, wenn Deadfire auch bei den Kritikern kolossal gefloppt wäre und wir auf den massiven Mist zeigen könnten, den wir beheben mussten. Die Spieler kritisierten den niedrigen Schwierigkeitsgrad und den übergreifenden Plot, [...] aber das erklärt nicht den Unterschied in den Verkaufszahlen.

Sawyer handelt in dem Beitrag und auf Twitter einige mögliche Erklärungen ab, die ihn nicht zufriedenstellen. So sei das pausierbare Echtzeit-Taktik-Kampfsystem nicht bei allen Spielern beliebt. Doch das ebenfalls diese Kampfmechanik nutzende RPG Pathfinder - Kingmaker habe einen schlechteren Metacritic-Score als Pillars of Eternity 2 und sich dennoch besser verkauft. Sawyer schließt auch in einer Ergänzung auf Twitter nicht aus, dass seine ästhetischen Entscheidungen nicht den Geschmack vieler Fantasy-Fans getroffen haben.