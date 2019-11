GG-Rückblick KW 45/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Red Dead Redemption 2 ab 35,50 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 45: Rückblick von Sonntag, 3. November, bis Samstag, 9. November 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Sowohl in unseren beiden Podcast-Formaten als auch in Form einer Komplettlösung, der Stunde der Kritiker oder der Pro- und Contra-Diskussion war Death Stranding eines unserer Hauptthemen der vergangenen Tage. Getestet haben wir darüber hinaus die PC-Version von Red Dead Redemption 2, deren Grafik wir außerdem mit jener der Konsolen vergleichen. Rennspiel-Fans kommen mit dem Test von Need for Speed - Heat auf ihre Kosten, ebenso wie Liebhaber von Strategietiteln mittels des Angeschautberichts zu A Year of Rain. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Wie üblich, werden manche Informationen nicht während einer Messe, sondern erst in den darauffolgenden Tagen bekanntgegeben. So auch im Fall des kürzlich angekündigten Diablo 4, zu dem sich zwei Meldungen in der folgenden Aufzählung wiederfinden. Ebenfalls vertreten sind News zur PC-Fassung von Red Dead Redemption 2, zum neuen chinesischen Jugendschutzgesetz oder auch zu eventuell bevorstehenden Infos zu Dragon Age 4. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 10. November (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Während euch der Spiele-Check zu Chernobylite über ein Survival-Horrorspiel infiormiert, das sich derzeit im Early-Access-Status befindet, beschäftigen sich zwei User-Artikel mit Klassikern längst vergangener Jahre. Mit der aktuellen DU-Galerie 10/2019 wurde die Anzahl von 1.000 Beiträgen überschritten, gestartet ist zudem die Nominierungsphase für die GG-User-Awards 2019:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Dead Cells: Corrupted-Update mit neuen Inhalten für das Roguelike

Mit dem inzwischen 15. Update zu Death Cells (in der SdK) implementieren die Entwickler einmal mehr neue Inhalte und Features in das Roguelike und schrauben abermals an der Balance. Wem solche Art von Spielen zusagen, sollte dem Titel unbedingt eine Chance geben.

» Daddy hoch 3 «

— errol am 10. November 2019

❺ ⚊ KW 45/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Im November 2014 veranstalteten wir mit zwei Redakteuren und drei Usern ein Multiplayer-Event in Evolve, das entsprechende Video ist etwa 36 Minuten lang. Angekündigt wurde auf der damaligen Blizzcon der Mehrspielertitel Overwatch (dessen Nachfolger in diesem Jahr preisgegeben wurde), zudem berichteten wir unter anderem über eine Trainingsanlage für Lichtschwertkämpfe. Im fünf Jahre alten User-Artikel erwartet euch ein Test zu Wings - Remastered Edition, während euch ein User-Video die Spielecharts des Jahres 1995 vorstellt.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: