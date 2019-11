Sony registriert Playstation-Patent für eine Cartridge

andere

Sony Interactive Entertainment hat einem Bericht von Let's go Digital zufolge ein Patent für eine Cartridge beim Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) in Brasilien angemeldet. Das Design der Cartridge wurde von Yujin Morisawa entworfen, der seit 15 Jahren als Senior Art Director in Sonys Corporate Design Center sämtliche Produkte in verschiedenen Bereichen, darunter Elektronik, Kosmetik und Robotik, rund um die Playstation-Marke verantwortet.

Es wird spekuliert, dass die Cartridge zur PS5 gehören könnte, da auch jedes bisher bekannte Detail zum Entwicklungskit der Nex-Generation-Konsole bisher auf die gleiche Weise (durch Patente von Morisawa, die zuvor beim INPI registriert wurden) enthüllt wurde. Welchen Zweck eine Cartridge für die PS5 haben könnte, ist noch unklar, denn es wurde bereits bestätigt, dass die Konsole dreilagige Blu-ray-Disks mit Kapazitäten bis zu 100 GB unterstützen wird.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Cartridge zu einem neuen und noch unangekündigten Handheld von Sony gehört. Vielleicht eine PS Vita 2? Eigentlich nahm sich Sony vor, nach dem Scheitern der PS Vita und aufgrund der steigenden Popularität von Mobile Gaming über Smartphones und Tablet-PCs, keinen weiteren Handheld zu produzieren. Möglicherweise hatte der Hersteller vielleicht nach dem anhaltenden Erfolg von Nintendo Switch und der Switch Lite einen Sinneswandel? Sollte Sony mehr dazu verraten, erfahrt ihr es auch bei uns.