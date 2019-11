Steam Topseller KW 45/2019: Die Macht ist nicht mit EA // Doppel-Triumph für Planet Zoo

PC

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (3. bis 10. November 2019) konnte sich die neue Tierpark-Simulation Planet Zoo den Spitzenplatz sichern. Doch damit nicht genug: das Spiel der Planet Coaster-Macher Frontier Developments schnappt sich gleich auch noch den zweiten Platz. Die beiden Top-Platzierten der Vorwoche, Grand Theft Auto 5 und Segas neue Ausgabe des alljährlichen Football Managers, fallen somit auf die Ränge drei und vier zurück.

Was haben Red Dead Redemption 2, Call of Duty - Modern Warfare, Death Stranding und The Outer Worlds gemeinsam? Sie sind Top-Titel des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts und Spiele, über die geredet wird, aber sie finden (zumindest vorerst) nicht auf Steam statt. Einen (!) Blockbuster kann Valve allerdings seit kurzem seinen Kunden anbieten, und zwar EAs Star Wars Jedi - Fallen Order. Der Publisher-Gigant kehrte erst kürzlich zu Valves Vertriebs-Plattform zurück, doch obwohl der geneigte Steam-User sich bei EA-Spielen offenbar den EA-eigenen Launcher Origin sparen kann, legt der neue Star Wars-Titel eine eher überschaubare Vorverkaufsphase hin. In der Woche vor dem Release am 15. November sortiert sich das Action-Adventure von Respawn nur auf dem siebten Platz ein. Ob das Interesse an dem Titel einfach nicht so hoch ist, oder die meisten Vorbestellwilligen schon längst auf Origin zugeschlagen haben, bleibt ungewiss.

Ein Comeback in den Top Ten feiert nach einwöchiger Abstinenz der Rollenspiel-Überraschungshit Disco Elysium (besprochen in Jörgspielt). Der Spitzenreiter der 42. Kalenderwoche schafft es so gerade eben ins Ranking und landet auf dem zehnten Platz.

Ebenfalls erwähnenswert ist ein weiterer Rückkehrer in die Wochencharts: Mittelerde - Schatten des Krieges platziert sich an achter Position - sicherlich nicht zuletzt aufgrund eines Sales mit 75 Prozent Rabatt.

Komplettiert wird die Rangliste dieser Woche von den "üblichen Verdächtigen": das Valve Index VR Kit (5), Playerunknown's Battlegrounds (6) und Destiny 2: Shadowkeep (9).

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Planet Zoo - 2 Planet Zoo - 3 Grand Theft Auto 5 1 4 Football Manager 2020 2 5 Valve Index VR Kit 9 6 Playerunknown's Battlegrounds 5 7 Star Wars Jedi - Fallen Order - 8 Mittelerde - Schatten des Krieges - 9 Destiny 2: Shadowkeep (Digital Deluxe) 10 10 Disco Elysium -

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.