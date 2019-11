Halo TV-Serie: Showtime gibt den Start der Produktion bekannt

XOne

Bildquelle: Deadline

Microsoft, 343 Industries und Showtime haben mit einem Bild auf Twitter offiziell den Beginn der Produktion für die geplante Halo-Serie bekannt gegeben. Die zehn Episoden umfassende erste Staffel der TV-Show soll irgendwann im ersten Quartal 2021 an den Start gehen. Auch wenn bisher keine konkreten Details zur Story enthüllt wurden, außer, dass diese während des Allianz-Menschen-Krieges angesiedelt sein wird, deutet die Zusammensetzung des Casts darauf hin, dass die Serie noch vor den Ereignissen von Halo - Combat Evolved spielt.

Wie Deadline berichtet, werden die Dreharbeiten in Budapest stattfinden. Neben Pablo Schreiber (American Gods), der den Master Chief Spartan „John-117“ verkörpert, wird auch Natascha McElhone (Designated Survivor) als die KI Cortana und ihre Erschafferin, die abtrünnige Wissenschaftlerin Dr. Catherine Halsey, in der Serie zu sehen sein.

Darüber hinaus wurden diese Woche drei weitere Cast-Mitglieder bekannt gegeben. So wird Danny Sapani (Penny Dreadful) die Rolle des Captain Jacob Keyes übernehmen, während die britische Schauspielerin Olive Gray (Sex Education) als seine Tochter Dr. Miranda Keyes auftritt. Charlie Murphy (Peaky Blinders) spielt derweil Makee, einen menschlichen Waisen, der von dem Allianz Imperium großgezogen wurde. Weitere Rollen werden von Bokeem Woodbine (Spider-Man - Homecoming), Shabana Azmi (Twenty Four), Bentley Kalu (Chimerica), Natasha Culzac (Men in Black - International) und Kate Kennedy (Damascene) besetzt.