The Witcher - Netflix-Serie: Weniger Fantasy und mehr Horror-Elemente

Andrzej Sapkowskis Romanreihe The Witcher ist zwar deutlich im Fantasy-Genre angesiedelt, in der im Dezember erscheinenden Netflix-Adaption der Buchserie wurden die Fantasy-Elemente allerdings stark zurückgeschraubt und dafür mehr der Horror hervorgehoben. Dies gab der Visual Effects Supervisor Julian Parry in einem Interview mit dem SFX Magazine bekannt. Laut Parry sei die Welt, die Sapkowski in den Büchern beschreibt, ziemlich erschreckend:

Ich denke definitiv, dass es eher in Richtung Horror geht. Wir nehmen auf jeden Fall Fantasy-Elemente raus. Ich kann ehrlich sagen, dass wir nicht „fantastisch“ sind. Ich meine, es ist schon noch fantastisch, aber in einem geerdeten Horror-Sinn. Nehmt beispielsweise die Striga [eine Frau, die dazu verflucht wurde, als Monster zu leben]. Das ist ein knorrig aussehendes Ding. Es ist schon ziemlich unschön!

Es gibt laut Parry außerdem logistische Gründe, weshalb auf zu viel Fantasy verzichtet wird:

Wir haben die Armeen Nilfgaards, die wir nicht erschaffen können, weil es über 10.000 Mann wären. Genauso ist es mit den Armeen von Temerien und Cintra. Diese können einfach nicht physisch hier am Set zum Leben erweckt werden.

Ganz wegfallen werden die Fantasy-Schlachten allerdings nicht, denn in der ersten Staffel wird auch der Überfall der Nilfgaarder auf Cintra thematisiert und in dem aktuellen Trailer gab es bereits kurze Szenen eines Zusammenstoßes der beiden Armeen zu sehen.