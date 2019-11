Mission64: Neues Retrobuch zum Sonderpreis vorbestellbar

PC

Retro-Liebhaber aufgepasst: Am 5. Dezember wird über den CSW-Verlag ein neues Retrobuch unter dem Titel Mission64 veröffentlicht, das euch auf insgesamt 240 Seiten eine Zeitreise durch 113 C64-Spiele aus den Jahren 1982 bis 1989, darunter M.U.L.E., Elite (zum Report) und The Bard's Tale (im User-Artikel), untermalt durch die Texte von Mathias Mertens, bieten wird. Mertens ist ein deutscher Autor und Dozent für Medienwissenschaft, der in der Vergangenheit unter anderem Werke wie Flow aus spielen - Optimale Erfahrungen durch Computerspiele und Wir waren Space Invaders. Geschichten vom Computerspielen veröffentlichte.

Das Buch erscheint als farbige Hardcover-Ausgabe und wird beim Release zum Preis von 39,64 Euro angeboten. Wer das Buch bis zum 17. November vorbestellt, zahlt nur 27 Euro.