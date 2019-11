GOG-Sale „Made in Poland“: Bis zu 90% Rabatt auf über 120 Titel

Auf GOG.com wurde ein neuer Sale gestartet, bei dem ausgewählte Spiele polnischer Studios teilweise um bis zu 90 Prozent im Preis reduziert wurden. Unter anderem bekommt ihr dort Titel, wie Blair Witch (Testnote: 7.0), Darkwood, Layers of Fear 2 (Testnote: 7.5), Phantom Doctrine (Testnote: 8.0) und The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) günstiger geboten.

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):

Spiel Rabatt Preis

Call of Juarez - Gunslinger 60% 4,99€ statt 12,49€

Layers of Fear 2 33% 16,79€ statt 24,99€

Lords of the Fallen. Game of the Year Edition 80% 5,99€ statt 29,99€

My Memory of Us: Collector's Edition 70% 5,39€ statt 17,99€

Seven - The Days Long Gone: Enhanced Collector's Edition 70% 11,99€ statt 39,99€

The Witcher 3 - Wild Hunt - Game of the Year Edition 70% 14,99€ statt 49,99€