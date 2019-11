Von Poly-Play und Trabbi-Simulator: Spiele aus und über die DDR

PC XOne

Deutschland feiert den 30. Jahrestag des Mauerfalls, eine neue Woge der Ostalgie schwappt durchs Land. Die DDR hinkte anderen Industrieländern technologisch stets hinterher, gespielt wurde trotzdem.

Die SED wollte die westliche "Hottentotten-Musik" des Rock'n'Roll nicht in ihrem sozialistischen Staat haben. Die Bürger setzten sich durch und etablierten Mitte der Siebziger den Ostrock, mit unpolitischen Texten und ohne den kapitalistischen Kommerz drumherum. Den kriegerischen Computerspielmarkt des Westens verpöhnen Honeckers Sozis später ebenfalls. Doch die DDR-Spitze registriert durchaus die Faszination junger Menschen für Computerspiele, die als ein probates Mittel gesehen werden, junge Menschen an den Rechner zu holen und so die Elite von morgen auszubilden. Kurze Zeit später fällt bereits die Mauer und die bis dahin überschaubare Spieleszene, die sich mit einer ebenso überschaubaren Zahl an in der DDR entwickelten Spielen zufrieden geben musste, deckt sich im Westen mit Amigas und Ataris ein.

Die Technik

Auf der sechsten Tagung des Zentralkomitees der SED im Jahr 1977 wird der Beschluss zur Entwicklung der Mikroelektronik verabschiedet. Während in den Industrieländern des Westens Computerelektronik in Medien sowie der maschinellen Produktion und Forschung bereits unabdingbar ist, läuft in der DDR noch alles analog. An die Technik des Klassenfeindes zu kommen, ist sowohl für Bürger, als auch für die Regierung nahezu unmöglich.

Da für die Produktion von elektronischen Teilen nicht nur Rohstoffe, sondern auch Wissen und Fachpersonal fehlen, dauert es bis 1984, als mit dem KC 85/3 der erste Minicomputer erscheint, der die nötigen Hardwareanforderungen für Spiele mit sich bringt. Zuvor waren bereits der Lerncomputer LC80 und der Selbstbau-Rechner Z 1013 erschienen. Da diese spartanisch ausgestatteten Computer keinen Sound wiedergeben und nur eine schwarz-weiße Blockgrafik darstellen können, ist ans Spielen nicht einmal zu denken.

Die Kombinate Robotron und Mikroelektronik sind die Produzenten der technologischen Zukunft made in Germany East. 150 Arbeiter fertigen pro Tag sechs Computer, die für 3.600 Mark verkauft werden. Für die meisten DDR-Bürger ist das zu teuer. Interessenten, die sich den Spaß leisten können, müssen – wie auf einen eigenen Trabant – sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Die Spiele aus der DDR

Ostdeutsche Computerspiele entstehen in den Achtzigern im Do-it-yourself-Verfahren. Zu kaufen gibt es sie nicht. Glücklich ist, wer Verwandte im Ausland hat, die einen mit C64 samt Spielesammlung versorgen. Selbst programmierte Spiele für KC-Computer, etwa eine Pac Man-Variante, der Boulder Dash-Klon Pengo oder das Geschicklichkeitsspiel Jungle werden auf Kassetten in Computerkabinetten, Schulen und Clubs untereinander getauscht. Die Hobbyentwickler schreiben in den Startbildschirm jedes ihrer Programme Name und Adresse. Nach einer gerichtlichen Grundsatzentscheidung gilt Software weder als wissenschaftliches Werk noch als gestalterische Leistung. Strafbare Raubkopien kann es daher nicht geben.

1986 wird an ausgewählten Orten und auf der Leipziger Frühjahrs- und Herbstmesse – der inoffiziellen gamescom der DDR – der von der Stasi mitentwickelte Arcade-Automat Poly-Spiel aufgestellt. Das aus Pressspan gestaltete Gehäuse bietet nur simpelste elektronische Unterhaltung, die der Westkonkurrenz technisch Jahre hinterherhängt.

Die Spiele über die DDR

Versoftungen von geschichtlichen Ereignissen wie den beiden Weltkriegen, der Eroberung Amerikas oder dem Kalten Krieg als Ganzes gibt es zuhauf. Doch mit der Teilung Deutschlands und der Existenz der DDR beschäftigen sich nur wenige Spiele, und dann weit abseits des Mainstreams. Eines davon ist der Multiplayer-Titel 1378 Kilometer. Hier verkörpert ihr wahlweise einen Soldaten oder Flüchtling an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Als DDR-Flüchtling müsst ihr den Todesstreifen überwinden, als Soldat müsst ihr den gegnerischen Spieler aufhalten, mit Handschellen oder dem Gewehr. Ein schwer verdauliches Spielkonzept, das der Medienwissenschaftler und Entwickler von 1378 Kilometer, Martin Thiele-Schwez, dem Deutschlandfunk gegenüber einst relativierte:

Die große Chance von Spielen ist es, ein System abzubilden und uns als Spielerinnen und Spieler in dieses System zu versetzen, uns darin zu Handlungen zu zwingen und uns unter anderem darin Dilemmata aufzulegen, zu schauen, wie würde ich mich in Konfliktsituationen verhalten.

Etwas gesitteter, aber durchaus moralinschwer geht es in Papers, Please zu. Hier kontrolliert ihr als Grenzbeamter an der Staatsgrenze des fiktiven Ostblockstaates Arstotzka Pässe. Ihr werdet auf der einen Seite dafür bezahlt, falsche Pässe zu entlarven und die vermeintlichen Flüchtlinge am Verlassen des sozialistischen Staates zu hindern, könnt sie aber nach Gewissen auch durchwinken. Dafür gibt es dann kein Geld, worunter ihr selbst und eure Familie leidet.

Seit 2018 findet ihr auf Steam den Titel Jalopy von Minskworks. Das Abenteuer-Rennspiel ist weniger politisch als die oben genannten Beispiele, erzählt es doch vom Jahr nach dem Mauerfall, 1990. Ihr baut oder repariert einen Kaika 601 Deluxe, eine fiktive, dem Trabbi nachempfundene Dreckschleuder, mit der ihr durch die sich auflösenden Ostblockstaaten bis in die Türkei fahrt. Ein Stück Freiheit, das nach dem Mauerfall heute vor genau 30 Jahren Millionen Deutsche endlich genießen konnten.

Abschließend ein kurzer Videobeitrag über Computerspiele in der DDR, in dem der damalige Spieleentwickler André Weißflog über die widrigen Umstände berichtet, unter denen in der Deutschen Demokratischen Republik Spiele programmiert und verteilt wurden.