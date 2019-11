World of Warcraft: Größter Quartalsanstieg an Abos seit 2004 dank Classic

PC MacOS

Die Veröffentlichung von World of Warcraft Classic hat Activision/Blizzards Vorzeige-MMO einen Rekordzuwachs an Bezahl-Abonnements eingebracht. Laut aktuellem Finanzbericht haben zwischen Juli und September 2019 so viele Spieler ein Abo abgeschlossen wie noch nie innerhalb eines Quartals seit Bestehen von Azeroths Onlinewelt 2004. Dies gelte sowohl für den asiatischen, als auch den Europa- und Amerika-Markt. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, wie schon seit vier Jahren nicht mehr, nachdem die Zahl der aktiven Spieler von über 12 Millionen Ende 2010 auf 5,5 Millionen Ende 2015 gesunken war. Anfang 2019 lag deren Anzahl laut Insider-Gerüchten angeblich nur noch bei knapp über zwei Millionen.

Besondere Erwähnung fand im Finanzbericht das am 1. Oktober gestartete Call of Duty Mobile, das innerhalb eines Monats über 100 Millionen Mal heruntergeladen wurde und in über 150 Ländern den ersten Platz der Mobile-Apps erreichte. Auch das weltweit beliebte Candy Crush, das vom zu Activision gehörenden Entwickler King im vergangenen Jahr um Candy Crush Friends Saga erweitert wurde, liefere mit 247 Millionen monatlich aktiven Usern (Stand September 2019) erfreuliche Zahlen.