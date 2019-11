Hitman 2: Umfangreiche Roadmap im November zum Jubiläum

PC XOne PS4

Vor ziemlich genau einem Jahr ist mit Hitman 2 (Wertung im Test: 8.5) der neueste Serienteil mit dem glatzköpfigen Auftragskiller Agent 47 in der Hauptrolle erschienen. Zur Feier des Jubiläums hat der Entwickler IO Interactive für den November mehrere neue Inhalte angekündigt.

So könnt ihr bereits seit dem 7.11.2019 zwei Legacy Escalactions, The Teague Temptation in Paris und The Bahadur Dexterity. Wenn ihr den ersten Teil von Hitman bereits gespielt habt, dann dürften die Aufträge euch bekannt vorkommen, sie waren bereits dort spielbar. Außerdem ist ebenfalls seit diesem Tag das in Whittleton Creek angesiedelte "Breaking and Entering"-Challengepack verfügbar.

Weiter geht es mit den neuen Inhalten für Hitman 2 am 14. November, an diesem Tag wird die Eskalation The Montague Audacity hinzugefügt, zudem werden von Nutzern erstellte Verträge und die zwei aus dem Erstling bekannte Challengepacks Master Fortune Teller und Art of Revenge erscheinen.

Weitere Inhaltsupdates für Hitman 2, die ebenfalls Eskalationen und Challengepacks umfassen, ebenso wie das bereits aus dem Vorgänger bekannte Elusive Target "The Fixer", werden am 19. November, 22. November und 29. November 2019 erscheinen. Alle Zusatzinhalte, die IO Interactive zum Jubiläum spendiert, findet ihr in den Quellen.