No Man's Sky: Synthesis-Update mit Schiffsanpassung und mehr

Das letzte große Update für No Man's Sky (im Test, Note: 6.0) hörte auf den Namen Beyond und brachte zahlreiche neue Features mit sich. Unter anderem brachte die im August 2019 veröffentlichte Gratis-Erweiterung einen VR-Modus und stark verbesserte Social-Features mit sich. Wie Entwickler Hello Games nun bekannt gegeben hat, befindet sich mit Synthesis der nächste große Patch auf Version 2.2 in Arbeit.

So dürft ihr nun an entsprechenden Terminals euer Raumschiff upgraden. Ihr erhaltet dadurch mehr Inventarslots oder könnt auch die Klasse eines Schiffs ändern. In der Raumstation könnt ihr eure Sternenflotte aber nicht nur aufrüsten, nicht mehr benötigte Kreuzer dürft ihr dort auch zerschrotten, um Rohstoffe zu erhalten.

Überarbeitet wird mit Synthesis außerdem der Terrain-Editor. Nicht nur erhält er neue visuelle Effekte, er wurde außerdem um Funktionen zum Wiederherstellen und flach machen erweitert. In einer Basis vorgenommene Änderungen am Terrain sind zudem nun vor Regeneration geschützt.

Eine weitere Änderung betrifft die auf ihr äußeres bedachten Weltraumpiloten unter euch. Ihr könnt in Zukunft Outfits speichern und schnell zwischen ihnen hin und her wechseln. Die Exocraft-Fahrzeug dürft ihr künftig nicht mehr nur aus der Third-Person steuern, sondern euch in der First-Person auch direkt hinter das Lenkrad klemmen.Außerdem wurde der VR-Modus überarbeitet, hier ist jetzt der Foto-Modus verfügbar, außerdem dürft ihr nun auch in der virtuellen Realität auf Kreaturen reiten.

Weitere Neuigkeiten des Synthesis-Updates betreffen eine überarbeitete Weltraumkarte, der Pulse-Antrieb wird schneller, das User Interface der Inventars wurde angepasst, es gibt einige neue Teile zum Basisbau, die Erkundungskarte wurde überarbeitet, die Lagercontainer fassen mehr Objekte und noch vieles mehr. Alle angedachten Änderungen findet ihr auf der Seite von Hello Games, erscheinen soll das Update bereits im Laufe des heutigen Donnerstags.