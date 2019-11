Diablo 4: Online-Shop + Arbeiten am ersten Add-on direkt nach Launch

PC XOne PS4

Blizzard hat in einem Gespräch mit dem Twitch-Streamer Quin69 im Rahmen der BlizzCon 2019 offiziell Mikrotransaktionen für Diablo 4 bestätigt. Wie der Mitarbeiter auf Anfrage bestätigte, wird das kommende Action-Rollenspiel einen In-Game-Itemshop für kosmetische Gegenstände bieten, die selbstredend keine spielerischen Auswirkungen auf den Titel haben werden.

Gegenüber Polygon sagte Blizzards Executive Producer Allen Adham erst vergangene Woche, dass man keine Fehler aus Diablo 3 (Testnote: 9.0) wiederholen möchte, wovon einer das Echtzeit-Auktionshaus war, in dem Spieler auch ihre Waffen und Rüstungen an andere Spieler gegen echtes Geld anbieten können. Ein Itemshop mit kosmetischen Dingen dürfte keinerlei Einfluss auf das Gameplay haben. Eine „Pay-to-win“-Situation ist also nicht zu befürchten.

In einem aktuellen Interview mit dem Game Informer hat Adham zudem über die Pläne des Teams bezüglich zusätzlicher Inhalte für das Spiel gesprochen und gab an, dass die Entwickler direkt nach der Veröffentlichung des Spiels mit der Arbeit an der ersten Erweiterung beginnen werden. Der seltene Nachschub an neuen Inhalten war ebenfalls einer der Punkte aus dem Vorgänger, die Blizzard nicht wiederholen möchte. Adham versprach, den Release-Rhythmus für neue Inhalte zu erhöhen, wozu auch das Team von Grund auf neu zusammengesetzt wurde.