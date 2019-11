Leisure Suit Larry bekommt zum Jubiläum ein "Happy Ending" spendiert

PC

Die Fortsetzung der Leisure Suit Larry-Reihe mit dem Titel Wet Dreams Don't Dry (im Test mit Note 7.0) vom Hamburger Entwicklungsstudio Crazy Bunch hat zu ihrem gestrigen einjährigen Jubiläum ein größeres kostenfreies Update mit dem Titel Happy Ending beschert bekommen.

Das Spiel wurde um neue Szenen ergänzt, in denen ihr den Aufstieg von Prune erleben könnt und darüber hinaus erfahrt, was mit Faith (Larrys Herzensdame in diesem Teil) nach dem ursprünglichen Ende passiert ist. Außerdem lässt sich der Titel auf dem PC jetzt auch mit einem Controller steuern.

Das Update kann ab sofort kostenlos bei Steam oder GOG für PC heruntergeladen werden. Es soll ebenfalls später für andere Systeme verfügbar gemacht werden.