EA auf Steam: Origin-Client vielleicht doch nicht notwendig

Ende vergangenen Monats gaben Electronic Arts und Valve eine offizielle Partnerschaft bekannt und verkündeten, dass die EA-Spiele schon bald wieder auf Steam verfügbar sein werden. Gleichzeitig wurde den Steam-Käufern Crossplay und Crosssave mit den Origin-Spielern versprochen. Unklar war bis heute allerdings, ob die Steam-Spieler noch trotzdem den Origin-Client benötigen werden, wenn sie ihre EA-Titel über Valves Plattform erwerben. Ein kürzlich entdeckter Patentantrag deutet darauf hin, dass es möglicherweise nicht nötig sein wird.

So heißt es laut Respawn First in dem Dokument unter anderem, dass die Technologie die Möglichkeit biete, die Benutzerkonten so zu verbinden, dass die Benutzer sich von mehreren verschiedenen Social-Networking-Plattformen beim selben Online-Spiel einloggen können und dabei alle ihre Fortschritte behalten. Dafür werden die Spieler „ihren Steam-Account mit dem Origin-Account verknüpfen müssen.“ Damit kann Electronic Arts ihre Nutzer, sowie deren Spiel- und Kaufgewohnheiten oder soziale Kontakte auch über Steam im Auge behalten. Der Log-in in den Origin-Client dürfte damit entfallen. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht.