Valve: Mögliche Hinweise auf eigene Spiele-Streaming-Plattform

Kommende Woche Donnerstag, am 14. November, startet Google Stadia – siehe zum Beispiel diese oder diese News –, mit dem ihr unter anderem Titel wie Assassin's Creed Odyssey, Baldur's Gate 3 oder Red Dead Redemption 2 via Streaming-Technologie spielen könnt. Auch andere Unternehmen wie Microsoft mit Project xCloud, Sony mit PlayStation Now oder die Telekom mit MagentaGaming wollen auf dem Markt der Streaming-Plattformen mitmischen. Mit Valve betritt möglicherweise ein weiterer Mitbewerber die Bühne.

Via Twitter verweist Steam Database auf Updates jener Dateien, die für die Verarbeitung der Formulare verantwortlich sind, die für die Anmeldung als Steam-Partner zum Einsatz kommen. In den entsprechenden Dateien, die auf github.com veröffentlicht wurden, finden sich mehrere Verweise auf eine Art „Steam Cloud Gaming“. So weist eine Dialogbox zum Beispiel sinngemäß darauf hin, dass „den Bedingungen des Steam-Cloud-Gaming-Anhangs zugestimmt werden muss, um fortfahren zu können“.

Hinzu kommt eine „InviteID“, die die Kollegen von Ars Technica zu der Vermutung veranlasst, dass Valve möglicherweise (vorerst) bestimmte Entwicklerstudios einlädt, um die eigene Streaming-Technologie zu testen beziehungsweise sich auf deren Verfügbarkeit vorzubereiten.

Zwar sind solche Fälle von „Quellcode-Funden“ wie üblich mit großer Vorsicht zu genießen, gänzlich unwahrscheinlich ist es jedoch nicht, dass auch Valve mit einer eigenen Spiele-Streaming-Plattform Fuß fassen möchte. Mit Steam als äußerst beliebte und entsprechend oft genutzte Distributionsplattform erscheint es durchaus naheliegend, dass Valve vor dem Hintergrund der kommenden Streamingdienste auch in Zukunft möglichst viele Nutzer an sich binden und zu den Großen der (Streaming-)Branche gehören möchte.

Zudem sind eigene Hardware wie die Steam-Controller – auch Google Stadia bietet Controller an – und die wichtigen Serverstrukturen bereits vorhanden beziehungsweise verfügt Valve über viel Erfahrung im Bereich Content Delivery Network.

Was genau der „Steam Cloud Gaming“-Verweis im Quellcode der Valve-Dateien letztendlich tatsächlich zu bedeuten hat, werden wir vermutlich früher oder später erfahren – bis dahin kann nur spekuliert werden.