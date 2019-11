The Outer Worlds: Patch 1.1.1.0 verzögert sich + Release-Zeitraum für Switch [U]

PC Switch XOne PS4

Update vom 16. November 2019, um 11:08 Uhr

Eigentlich wollte Obisidan den Patch 1.1.1.0 für The Outer Worlds (im Test) im Laufe dieser Woche zum Download bereitstellen, doch daraus wird wohl doch nichts. Wie die Entwickler die Spieler jetzt über den offiziellen Forum informiert haben, wird das Update erst nächste Woche, am Montag, den 18. November, ausgerollt. In dem veröffentlichten Statement heißt es dazu:

Wir möchten euch darüber in Kenntnis setzen, dass der Patch 1.1.1.0 erst am Montag, den 18. November verfügbar sein wird. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten. Wir haben versucht das Update noch diese Woche zu veröffentlichen, aber aufgrund einiger unglücklicher Umstände wird es nicht vor der kommenden Woche bereit sein. Nochmal: es tut uns Leid, dass wir es verschieben mussten. Wir bedanken uns für eure Geduld und euer Verständnis.

Originalmeldung vom 8. November 2019, um 12:05 Uhr

Obsidian Entertainment hat für die nächste Woche die Veröffentlichung eines neuen Patches in der Version 1.1.1.0 für sein Action-Rollenspiel The Outer Worlds angekündigt. Dieser soll unter anderem Probleme beseitigen, die aktuell auf dem Planeten Tartarus zu einem Absturz des Spiels führen können. Auch soll das Problem behoben werden, durch das auf der PS4 unregelmäßig die Soundeffekte gedämpft werden. Der Bug, der aktuell das Beenden der Mission „Radio Free Monarch“ verhindern kann, soll ebenfalls der Vergangenheit angehören.

Darüber hinaus soll mit dem Patch die Schrift bei den Dialogen in Konversationen sowie den Untertiteln zwecks besserer Lesbarkeit vergrößert werden. Auch soll ein Bug beseitigt werden, der aktuell den Tod der Gefährten und das Scheitern der dazugehörigen Gefährten-Mission herbeiführen kann, auch wenn man sich nicht im Schwierigkeitsmodus „Supernova“ befindet. Die Trophäe „Nicht die beste Wahl“, für die ihr die Kleidung, die Kopfbedeckung und vier Waffen von Spacer’s Choice gleichzeitig ausrüsten müsst, soll wieder korrekt freischaltbar sein.

Aktuell ist The Outer Worlds nur für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich. Die Switch-Version lässt nach wie vor auf sich warten. Im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat der verantwortliche Publisher Take-Two Interactive nun einen Release-Zeitraum für die Umsetzung genannt. Das Spiel wird demnach im ersten Quartal nächsten Jahres erscheinen.