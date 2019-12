Community-Wahl zum Spiel des Jahrzehnts // Nominiert eure Favoriten

Spiele im Teaserbild (von links oben nach rechts unten): The Elder Scrolls 5 - Skyrim, Red Dead Redemption, The Walking Dead, The Witcher 3 - Wild Hunt, Dragon Age - Inquisition, The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Overwatch, Grand Theft Auto 5

Das Jahr 2019 neigt sich seinem Ende entgegen und die typischen Jahresrückblicke und Best-of-Abstimmungen sind allgegenwärtig. GamersGlobal ist da keine Ausnahme, denn neben den Community Awards 2019 wollen wir gerne eine weitere User-Abstimmung mit euch durchführen.

Im Unterschied zu den meisten anderen Jahren endet 2019 auch ein Jahrzehnt. Was läge also näher, als bis ins Jahr 2010 zurückzublicken und sich an all die Spiele zu erinnern, denen wir gerne und oft unsere spärliche Freizeit „geopfert” haben.

Einige der erfolgreichsten Games der vergangenen zehn Jahre seht ihr bereits im Teaserbild dieser News, doch welche Spiele waren für euch die größten, wichtigsten, beeindruckendsten, prägendsten Titel der zurückliegenden Dekade. In der heute startenden Nominierungsphase könnt ihr jedes Spiel vorschlagen, das zwischen 2010 und 2019 für irgendeine der in der GG-Datenbank berücksichtigen Plattformen erschienen ist. Es sollte sich dabei bitte nicht um Addons oder DLCs handeln. Bitte achtet darauf, dass ihr die Spieletitel so wie in der GG-Datenbank schreibt und Mehrfachnennungen vermieden werden. Das reduziert manuelle Nacharbeiten für uns.

Hier geht es zur externen Plattform für die Nominierungen zum „Spiel des Jahrzehnts“:

Spiel des Jahrzehnts - Nominierungsplattform

Die eigentliche Abstimmung wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, vermutlich erst im neuen Jahr. Wir halten euch auf den Laufenden. Gerne könnt ihr in den Kommentaren über eure Favoriten der letzten zehn Jahre diskutieren.