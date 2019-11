Call of Duty - Modern Warfare: Zwei neue Karten & neuer Modus ab heute

PC XOne PS4

Infinity Ward hat heute ein neues Update in der Version 1.07 für seinen im letzten Monat erschienenen Ego-Shooter Call of Duty - Modern Warfare (im Test) veröffentlicht. Dieses ist satte 13 GB groß und bringt neben zwei neuen Karten auch einen weiteren Modus mit sich. Bei den Karten handelt es sich um „Krovnik Farmland“, eine große Map, die ab sofort im Ground War (Bodenkrieg) spielbar ist und „Shoot House“, die dem Multiplayer hinzugefügt wurde.

Der neue Modus heißt derweil „Hardpoint“ und lässt euch, ähnlich wie in „Headquarters“, einen bestimmten Punkt auf der Karte verteidigen, nur dass der Punkt sich nicht ändert und bis zum Schluss verteidigt werden muss. Euer Team erhält Punkte, so lange sie sich in dem Hardpoint befinden. Befinden sich Spieler aus beiden Teams in dem Bereich, erhalten beide Teams so lange keine Punkte, bis der Hardpoint wieder komplett von einem Team beherrscht wird. Der neue Modus ist ab sofort in der Multiplayer-Rotation „Schnellspiel“ verfügbar. Das Update fügt dem Multiplayer zudem eine neue Playlist namens „Shoot House 24/7“ hinzu, die einen Mix aus Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed und Headquarters umfasst.

Das Update bringt darüber hinaus zahlreiche Bug-Fixes, Optimierungen und Anpassungen mit sich. Unter anderem wurde bei den Waffen die viel kritisierte und übermächtige Shotgun 725 abgeschwächt und auch das bei vielen Spielern, die gerne tödliche Fallen stellen, beliebte Claymore wurde in seiner Wirkung reduziert und ist für Spieler mit voller Gesundheit ab sofort nicht mehr tödlich. Das wohl meistgenutzte Sturmgewehr M4A1 wurde ebenfalls abgeschwächt und hat mehr Rückstoß und einen reduzierten Schadensbereich erhalten.

Mit dem Update sollen viele Probleme, die auf manchen Systemen für Abstürze sorgten, der Vergangenheit angehören und auch die allgemeine Stabilität des Spiels soll erhöht worden sein. Der Patch steht ab sofort auf allen unterstützten Plattformen zum Download bereit.