The Secrets Of Jesus: Ein etwas anderes Bibel-Adventure

Der deutsche Indie-Entwickler Amir Matouk hat soeben seine Interpretation und Weiterentwicklung der Jesus-Geschichte sowohl auf Steam (PC) als auch itch.io (DRM-frei für PC und Linux) veröffentlicht.

Das klassische Point-and-Click-Adventure wurde mit der quelloffenen Spiele-Engine Adventure Game Studio entwickelt und beschäftigt sich mit der Frage, was passiert wäre, wenn Jesus seiner Kreuzigung entkommen wäre.

Dem Thema entsprechend werdet ihr vielen Zitaten und Sprüchen aus der Bibel begegnen - eine harmlose Bibelstunde dürft ihr aber nicht erwarten, denn das Spiel wartet mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors auf. Dabei sollen allerdings keine religiösen Gefühle verletzt oder Menschen "bekehrt" werden. Der Entwickler schreibt dazu bei Steam:

Tauche ein in die Atmosphäre des ersten Jahrhunderts. Erlebe ein faszinierendes Abenteuer, gefüllt mit biblischen Zitaten, Anspielungen an die Heilige Schrift und jeder Menge schwarzem Humor. Spiele Detektiv und entscheide am Ende des Spiels selbst, welcher Version der Geschichtserzählung du Glauben schenken möchtest.