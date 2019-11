PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Der Tiefengaming-Blog von Psychologin Jessica Kathmann befasst sich in seinem neuen Beitrag mit meinem All-Time-Favorite-Charakter (Harvey!). Damit hat sie den Platz als Toptipp der Woche sicher. Danach traut sich der erste, gestandene Spielejournalist mit diskussionswürdigen Aussagen zu Death Stranding an die Öffentlichkeit, ohne das Spiel durchgespielt zu haben! Es geht weiter mit Lesetipps von ChrisL und Jonas S. (vielen Dank) und auch Harald Fränkel hat sich schon wieder irgendwie reingeschmuggelt. Viel Spaß mit einer mörderischen Blondine, blauen Hasen, übertrieben großen Dingen, Spieljungs, Babys und unser aller Zukunft!

Harveys neue Augen: die (Spiel)Welt durch die Brille einer Psychotikerin

tiefengaming.blog am 26.10.2019 von Jessica Kathmann

"Die Protagonistin Lilli, ein unscheinbares, zartes Mädchen mit blonden Zöpfen, tötet gleich im ersten Kapitel die gesamte Schülerschaft der Klosterschule. Durch die Psychose ist Lilli eigentlich in einer ganz praktischen Position: Sie kann ihre Gewaltphantasien und Racheimpulse ausleben, ohne mit ihrem Über-Ich konfrontiert zu werden", schreibt die Autorin dieses Blogs. Sie muss es wissen, denn sie ist Psychologin und leidenschaftliche Gamerin, die seit ihrem Studium kaum ein Spiel spielen kann, ohne dabei eine tiefenpsychologische Perspektive einzunehmen.

Death Stranding: Ich hätte es gerne mehr gemocht

derstandard.de am 08.11.2019 von Rainer Sigl

Das Faszinosum Death Stranding begeistert die Fachpresse. Auch auf GamersGlobal konnte dieses Ausnahmespiel trotz durchaus vorhandener Kritikpunkte eine sehr gute Wertung erringen. Der Spielejournalist Rainer Sigl hat eine ganz eigene Meinung, die nicht ganz so positiv ausfällt. "Hideo Kojima hat nicht den geringsten Respekt für die Zeit seines Publikums" ist dabei nur ein Zwischenfazit.

Games sind politisch. Deal with it!

zeit.de am 2.11.2019 von Eike Kühl

Games folgen anderen Kulturgütern wie der Literatur und dem Film, die zwar nicht politisch sein müssen, aber sie können es sein, ohne dass ihnen jemand diese Eigenschaft abschreiben würde. Umso absurder ist es, wenn ausgerechnet Vertreter und Vertreterinnen der Gamesbranche (und tatsächlich immer noch viele Spielende) diese über Jahre in einem harten Legitimierungskampf (Stichwort Killerspiele) gewonnene Errungenschaft ablehnen. Es ist, als würden sie vor dem eigenen Erfolg kapitulieren.

Why are game install sizes getting so big? (englisch)

pcgamer.com am 1.11.2019 von Jarred Walton

Aktuell schockt Red Dead Redemption 2 auf dem PC mit über 100 GB Downloadgröße und Modern Warfare erwartet bei der Installation sogar 175 GB freien Speicherplatz. Das entspricht fast einer Viertelmillion Commodore Amiga-Disketten! Aber selbst nach aktuellen Maßstäben ist diese Datenmenge für ein einziges Spiel gigantisch. Ein wesentlicher Grund für die explodierenden Mengen an Bits und Bytes sind hochauflösende 4K-Texturen. Die Hintergründe und Zukunftsaussichten klärt der Artikel von Jarred Walton, der nur in englischer Sprache vorliegt.

Fundstück: Game Boy Flyer 1991

ninretro.de

Als der Gameboy bereits seit zwei Jahren auf dem Markt war, bewarb Nintendo dieses kleine Wunderding mit dem farbarmen Display mit einem umso quietschbunteren Flyer, der stilistisch irgendwo zwischen dem Packungsdesign der Kinderschokolade und dem Bravo!-Magazin hängen geblieben ist. 28 Jahre später bleibt davon eine Mischung aus Fremdschäm-Texten und skuriler Erheiterung übrig.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Mother Simulator: Erschütternde Realitätsdoku

gamersglobal.de am 14.08.2018 von Harald Fränkel

Aus gegebenem Anlass sei an dieser Stelle noch einmal auf das wertvolle Doku-Video von Harald Fränkel zur fachgerechten Kindererziehung hingewiesen. Mit gegebenem Anlass meine ich selbstverständlich nicht den jüngsten Nachwuchs der GamersGlobal-Gemeinde, sondern das BB aus Death Stranding. Ein Tipp: Schaut euch dieses Video bitte zuerst einmal ohne Ton an und lasst nur die Bilder auf euch wirken.

Im Video: ZDF-Retrobeitrag // Augmented Reality

Einen kurzen, aber interessanten Einblick in die Amiga-Retro-Community findet ihr in der Mediathek des ZDF: Oldtimertreffen der Gaming-Szene. Der Beitrag dauert nur zwei Minuten und zeigt unter anderem Richard Löwenstein und Sven Vößing mit ihren aktuellen Retro-Projekten Reshoot R und Defender of the Crown für den ZX Spectrum. Im Video unten bekommt ihr dagegen einen faszinierenden und/oder erschreckenden Ausblick in die Zukunft.

Ein ganz besonders Dankeschön geht diese Woche an Jonas S. und ChrisL für ihre Hinweise auf den Zeit-Artikel und die englische PC Gamer! Über eure PNs mit Ideen und Vorschlägen freuen sich die Nachwuchstipper Necromanus und Q-Bert.