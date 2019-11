Offene Spielwelten - wer hat die besten?

Assassin's Creed, Borderlands, Far Cry, GTA, Just Cause oder doch Elder Scrolls? Da gibt es noch einige Open-World-Titel mehr. Doch welche Spieleserie bietet eigentlich die besten offenen Spielwelten?

The Elder Scrolls 16% Grand Theft Auto 16% The Witcher 14% Gothic 10% Assassin's Creed 9% Fallout 8% Ultima 4% Red Dead Redemption 3% Eine andere Reihe (siehe Kommentar) 3% Stalker 2% Elite 2% Batman Arkham 2% Yakuza 2% Dying Light 2% Mafia 1% Forza Horizon 1% Saints Row 1% Watch Dogs 1% Far Cry 1% Just Cause 1% Spider-Man 1% Dragon Age 1% Infamous 0% True Crime 0% Need for Speed 0%

News-Update (Ergebnis):Die Würfel sind gefallen: Geht es nach den Umfrageteilnehmern, bieten-Reihe und Rockstar Games'-Serie bei identischer Anzahl an Stimmen (beide 16 Prozent) die besten Open Worlds. Ebenfalls mit nur kleinem Abstand folgt CD Projektsmit 14 Prozent der Stimmen auf Platz 3. Auf Platz 4 folgt die-Reihe mit 10 Prozent, alle folgenden Kandidaten, darunter etwa auchauf Platz 5, erreichen nur noch einstellige Prozentwerte. Das Ergebnis im Überblick:Ursprüngliche News:Es gibt inzwischen unzählige Spieleserien der unterschiedlichsten Genres, wenn auch wie gehabt eher actionspiel- und rollenspiellastig, die eine sogenannte Open World bieten. Von besonders prominenten Vertretern wie Rockstar Games-Reihe,oder Ubisoftshat im Zweifel jeder Spieler zumindest schon mal etwas gehört, oder ist selbst schon in einer der dazugehörigen Welten versunken.Neben den genannten Beispielen gibt es aber natürlich noch viele weitere Spielereihen, die sich durch mehr oder weniger offene Spielwelten auszeichen.von Piranha Bytes, Avalanches abgedrehte Action in, auchoderkönnte man an dieser Stelle auflisten. Rennspielserien wieodergehören genauso dazu, wie Stalker oder Rocksteadys-Reihe.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, welche Spielereihe eurer Meinung nach die besten Open Worlds zu bieten hat. Wie der Titel bereits andeutet, fragen wir tatsächlich ausschließlich nach Spieleserien, auch wenn nicht jeder Teil in die Open-World-Kategorie fallen mag, und nicht nach einzelnen Spielen – auch dann nicht, wenn wie im Fall vonwomöglich bald ein Nachfolger anstehen könnte. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass ihr eure Wahl nicht an einem der Teile der jeweiligen Reihe festmacht! Sollte euer persönlicher Liebling in der unten eingebetteten Umfrage nicht erscheinen, klickt einfach auf "eine andere Reihe" und verratet ihn uns in den Kommentaren unterhalb dieser News. Auch wenn nach Einzelspielen nicht gefragt ist, dürft ihr uns dort natürlich auch gerne euren bisherigen Favoriten aus diesem Bereich nennen.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Fühlt euch ferner wie üblich herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion im Kommentar zu diskutieren, um dadurch das entstandende Meinungsbild zu mehren. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell beinahe 200) findet ihr unter diesem Link