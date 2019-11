Command - Modern Operations: Strategie-Schwergewicht ab 14.11. verfügbar

PC

Das im Jahr 2014 veröffentlichte Command - Modern Air / Naval Operations, eine hochkomplexe und taktische Simulation moderner Konflikte, geht in Kürze in die nächste Runde. Mit Command - Modern Operations erscheint am 14. November bei Steam der runderneuerte Nachfolger, wie der Publisher Matrix Games auf seiner Homepage mitgeteilt hat.

Bei Command - Modern Operations handelt es sich um eine Konfliktsimulation, in der sämtliche Aspekte moderner Kriegsführung berücksichtigt werden: Schiffe, Flugzeuge, Drohnen, U-Boote, Landstreitkräfte und selbst Satelliten werden simuliert. Mit einem umfangreichen Editor könnt ihr neue Szenarien und ganze Kampagnen selbst erstellen, dabei stehen euch etwa 30.000 unterschiedliche Kampfsysteme aus den letzten 70 Jahren zur Verfügung. Die detaillierte Datenbank listet jedes noch so kleine Detail sämtlicher Waffensysteme akribisch auf – ein Fest für alle Hardcore-Strategen.

Dank einer Importfunktion werdet ihr eigene oder von der Community erstellte Szenarien des Vorgängers weiter verwenden können. Zu den neu integrierten Änderungen und Verbesserungen gehören unter anderem ein überarbeitetes User Interface, eine verbesserte künstliche Intelligenz, eine neue hochauflösende Weltkarte, eine erhöhte Simulationsleistung beziehungsweise Geschwindigkeit, eine Minimap, eine verbesserte Wegfindung, neue Treffer- und Schadensberechnung sowie neue Tutorials.

Solltet ihr euch selbst einen Eindruck von dem Spiel verschaffen wollen, könnt ihr dies anhand des 353-seitigen Handbuchs, das seit dem 5. November auf der Matrix Games Homepage als PDF-Download zur Verfügung steht, tun oder euch den untigen Ankündigungstrailer ansehen. Außerdem findet am 9. November ab 20:00 Uhr auf dem Twitch-Kanal der Slitherinegroup eine Live-Vorschau zum Spiel statt.