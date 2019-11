Epic Store: Nuclear Throne und Ruiner gratis // Nächstes Spiel bekannt

Wie im Vorfeld angekündigt, könnt ihr ab sofort den postapokalyptischen Roguelike-Top-Down-Shooter Nuclear Throne (im Indie-Check) und den Science-Fiction-Top-Down-Action-Shooter Ruiner (im Arcade-Check) im Epic Games Store kostenlos für eure Epic-Spielebibliothek beziehen. In Nuclear Throne kämpft ihr mit einer Gruppe von Mutanten durch das radioaktiv verseuchte, postapokalyptische Ödland und könnt euch eure Mutationen zunutze Machen, um voranzukommen. In Ruiner stellt ihr euch derweil in der Cyber-Metropole Rengkok im Jahre 2091 dem korrupten Herrschaftssystem, um die Wahrheit zu entdecken und euren entführten Bruder zu befreien. Beide Titel können bis zum 14. November gesichert werden.

Ab dem 14. November bekommt ihr dann ein weiteres kostenfreies Spiel, das Epic Games schon mal vorab enthüllt hat. Dabei handelt es sich um den 2D-Plattformer The Messenger. Der Titel wird ebenfalls für eine Woche, bis zum 21. November 2019, zum Download bereitstehen.