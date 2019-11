Kais Spielekiste - Der Podcast: Folge 14 zur EGX 2019 in Berlin

Am Wochenende vom 1.- 3. November fand in Berlin die EGX 2019 statt. Jörg (nicht Langer) und Kai waren vor Ort und haben sich für euch auf der Messe umgeschaut und nicht nur mehrere Eindrücke gesammelt, sondern auch ein paar Interviews geführt. So erfahrt ihr zum Beispiel, was das demnächst erscheinende Lost Ember mit Driver San Francisco zu tun hat und auch, dass Jörg als Konsolero keine Ahnung vom PC hat (Trine Multiplayer).

Viel Spaß beim Hören…

Die Timecodes:

00:00 – Intro & Begrüßung

01:05 – EGX? Was’n das?

04:00 – Lost Ember inklusive Interview mit Maximilian Jasionowski

11:10 – Everspace 2 inklusive Interview mit Tobias

18:20 – Nur kurz: Shenmue III und Asterix & Obelix XXL 3

21:05 – Spanischer Kater: Blacksad

22:55 – Trine 4

27:25 – Retro gab’s auch

29:10 – Studenten machen: Out of Place

30:45 – Cloudpunk inklusive Interview mit Marko Dieckmann

38:50 – Nur kurz: Upside Drown

41:10 – Cat Quest 2

43:00 – Fazit zur EGX 2019

46:50 – Verabschiedung & Outro