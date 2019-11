Nihon Falcom: Nächstes Trails-of-Spiel bis September 2020 + Remasters

PC PS3 PS4 PSVita

The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel ab 51,63 € bei Amazon.de kaufen.

Der nächste Trails-of-RPG wird noch bis September des kommenden Jahres in Japan auf den Markt kommen. Dies gab der Entwickler Nihon Falcom im Rahmen der Veröffentlichung seines aktuellen Finanzberichts bekannt. Die Spiele der The-Legend-of-Heroes-Serie haben sich bis heute nach Angaben des Unternehmens mehr als 4,3 Millionen Mal weltweit verkauft.

Darüber hinaus verkündete das Studio, dass mehrere Remaster-Versionen bereits verfügbarer Titel geplant sind. Unter anderem können die Fans sich auf eine HD-Neuauflage zu The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel, The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 2 und Ys - Memories of Celceta freuen. Zudem will das Unternehmen auch künftig neue Spiele für beide Serien liefern.