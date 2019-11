Keine Spiele nach 22 Uhr: Neues Jugendschutzgesetz in China

Die chinesische Regierung hat sich einmal mehr mit Regulierungen befasst. Ein neues Gesetz, das am Dienstag in Kraft getreten ist, soll Videospielsucht und schlechte Schulnoten in der Volksrepublik bekämpfen und schränkt Jugendliche unter 18 Jahren in ihrem Spieleverhalten massiv ein. So dürfen Games von dieser Altergruppe nicht länger als 90 Minuten täglich unter der Woche und drei Stunden am Wochenende und in den Ferien genutzt werden. Hinzu kommt eine Sperrstunde, die das Spielen zwischen 22 und 8 Uhr verbietet. Außerdem sieht das neue Gesetz ein Zahlungslimit für DLCs und Mikrotransaktionen vor. Jugendliche dürfen je nach Alter nur noch maximal zwischen 28 und 57 US-Dollar in Bezahlinhalte investieren.

Der chinesische Markt gilt mit Hunderten Millionen Spielern und einem Umsatz von 33 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr zu den größten der Welt. Seit längerer Zeit gilt hier bereits ein Zensurgesetz für Spiele. Neue Titel werden zunächst von einer Regierungsbehörde auf Gewalt, Sexualität sowie antikommunistische Äußerungen und Darstellungen überprüft und abgesegnet.