Sony: Neuer President für die PlayStation Worldwide Studios

Sony hat einen neuen Präsidenten für die Playstation Worldwide Studios bekannt gegeben. Wie Playstation-Chief-Executive-Officer und Präsident Jim Ryan in einem Interview mit Games Industry verkündete, wird Hermen Hulst, der Managing Director und Mitgründer des Studios Guerrilla Games (Killzone, Horizon - Zero Dawn) den Posten von Shuhei Yoshida übernehmen:

Hermen ist ein Europäer, der eines der wichtigsten Posten bei Playstation übernimmt. Ich denke, jeder in Europa sollte begeistert, glücklich und stolz sein, dass dies geschieht. Er ist einer der effektivsten und angesehensten Leiter in der Videospielbranche. Er setzt sich leidenschaftlich für die Teams ein, die er leitet, und versteht es, kreative Talente dazu zu ermutigen, großartige Spielerfahrungen zu erschafffen. Ich habe keine Zweifel, dass Hermen unsere Teams dazu bringen kann, überzeugende und abwechslungsreiche Spiele im konstanten Rhythmus zu liefern.

Yoshida wird weiterhin bei Sony tätig bleiben und eine neue Initiative Leiten, die sich primär um externe Indie-Studios kümmern wird, die „neue und unerwartete Spielerfahrungen liefern:“

Die Aussage klingt wie ein Versprechen an die Indie-Entwickler. Diese haben in den vergangenen zwölf Monaten wiederholt Bedenken geäußert, dass Sony die Unterstützung für unabhängige Studios immer weiter zurückfährt. Ryan beruhigt allerdings die Kritiker und versichert, dass die Indie-Entwickler für die Playstation-Plattformen schon immer sehr wichtig waren:

Das höre ich sehr oft. Wir glauben nicht, dass es um die Frage geht, ob wir zu den Indies „zurückkehren werden“, weil wir das Gefühl haben, nie weg gewesen zu sein. Ich möchte nur darauf hinweisen, wie intensiv sich Playstation in den letzten drei bis fünf Jahren mit der Community im Virtual-Reality-Bereich beschäftigt hat. Die Leute neigen dazu, dies zu vergessen, aber das Ausmaß, in dem sich die Indie-Studios mit VR beschäftigen, ist tatsächlich sehr bedeutend. Wir sind sehr aktiv mit ihnen, wir haben uns mit dem Personalwesen beschäftigt, wir haben sie auch stark finanziell unterstützt und Erfahrungen ausgetauscht, als die Leute anfingen zu lernen, was eine großartige VR-Erfahrung ausmacht. Ich denke, wir haben uns schon immer stark für die Indies eingesetzt und als sie ihre Begeisterung für VR entdeckt und sich damit beschäftigt haben, haben wir unser Engagement verstärkt. Der Grad unserer Zusammenarbeit mit der Indie-Community hat sich also im Vergleich zu den Anfangstagen der PS4 nicht verändert.