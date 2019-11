Microsoft zu Verkäufen von Gears 5 & The Outer Worlds // Obsidian auf der X019

PC Switch XOne PS4

Sowohl der im September veröffentlichte Third-Person-Shooter Gears 5 (Testnote: 9.0), als auch das im Oktober erschienene Open-World-Action-Rollenspiel The Outer Worlds (im Test) haben in punkto Verkaufszahlen seit dem Launch starke Ergebnisse erzielt. Dies hat Microsofts Executive Vice-President of Gaming, Phil Spencer, auf Anfrage via Twitter verraten. Konkrete Zahlen nannte er zwar nicht, auf das Thema angesprochen, twitterte er jedoch zurück:

Beide Titel machen sich gut. Die Spieler haben dabei die Wahl, wie sie den Titel spielen wollen, ob über den Xbox Game Pass auf der Konsole und dem PC, oder sie können das Spiel direkt erwerben. Wir haben starke Ergebnisse an allen Fronten und es ist schön zu sehen mit The Outer Worlds, dass eine neue IP so gut läuft.

Auf dem offiziellen Xbox-Twitter-Account gab Microsoft derweil bekannt, dass Obisidan Entertainment, das Studio hinter The Outer Worlds, erstmals auf der diesjährigen X019 dabei sein wird. Das Event findet vom Donnerstag, den 14. November, bis Samstag, den 16. November 2019, in London statt. Ob das Studio ein neues Spiel präsentieren wird, ist zwar noch nicht bekannt, es wäre aber nicht überraschend, da die Spieleschmiede bereits seit der Übernahme durch den Redmonder Publisher im November 2018, an einem neuen Titel arbeitet.