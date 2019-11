Red Dead Redemption 2: Probleme bei PC-Version / Großer Patch [U]

PC XOne PS4

Update vom 14.11.2019:

Rockstar Games hat mittlerweile einen umfangreichen Patch für die PC-Version von Red Dead Redemption 2 veröffentlicht, der zahlreiche Fehler der Portierung adressiert. So soll das Problem der voll ausgelasteten CPU-Kerne dank neuer Startparameter der Vergangenheit angehören. Außerdem wurden zahlreiche Probleme mit dem Vollbildmodus behoben, in dem das Spiel gerne mal Grafikbugs hatte oder komplett abstürzte. Ganz allgemein wurden zahlreiche Probleme behoben, durch die das Spiel beispielsweise beim Start oder beim Ändern der Grafikeinstellungen abstürze.

Auch diverse Grafik-Artefakte, die bei der Verwendung von MSAA auftreten konnten, sind nun ausgemerzt worden. Neben den Grafikproblemen wurden zudem die Fehler angegangen, durch die der Sound ins Stottern kommen konnte oder gleich gänzlich ausfiel. Alle Änderungen findet ihr in den umfangreichen Patchnotes.

Ursprüngliche News vom 7.11.2019:

Seit Dienstag, dem 5.11.2019, ist Red Dead Redemption 2 für den PC zu haben (die Umsetzung im Test). Während wir nach anfänglichen Startproblemen ohne weitere Scherereien spielen konnten, gibt es zahlreiche Meldungen im Netz von Spielern, bei denen die Portierung nicht ganz so fehlerfrei läuft. Nachfolgend haben wir die häufigsten Probleme zusammengefasst, ebenso wie vermeintliche Problemlösungen, die andere Spieler gefunden haben. Rockstar selbst arbeitet allem Anschein nach mit Hochdruck an Updates für die Portierung. Eine Übersicht aller Patches samt den darin enthaltenen Verbesserungen findet ihr auf der entsprechenden Unterseite.

So wird häufig von Abstürzen direkt beim Start des Spiels berichtet, die sich in unserem Fall durch folgenden Trick beheben ließen: Ihr müsst in den Installationsordner von Red Dead Redemption 2 navigieren, dort die Datei "RDR2.exe" suchen, in ihre Eigenschaften gehen und bei den Kompatibilitätseinstellungen die Optimierungen für den Vollbildmodus ausschalten. Auch kann es helfen, hier zu aktivieren, dass das Programm als Administrator ausgeführt wird. Ebenfalls kann es Abhilfe schaffen, wenn ihr eine Ausnahme für Red Dead Redemption 2 in eurem Antivirenprogramm hinzufügt oder es ganz beendet.

Neben den Abstürzen berichten zudem einige Spieler von immer wieder auftretenden Rucklern oder gar dem Einfrieren des Spiels. Das kann daher rühren, dass eure CPU durch das Spiel vollständig ausgelastet wird. Solltet ihr von diesen Problemen betroffen sein, überprüft zunächst, ob euer installierter Grafiktreiber die aktuellste Version ist. Mittlerweile hat Rockstar auch ein Update zum Download bereit gestellt, das sich just dieser Probleme annimmt. Sollte euer Prozessor immer noch auf Vollgas laufen, scheint es auch zu helfen, dem Spiel weniger Kerne zuzuweisen. Dazu öffnet ihr mit STRG+ALT+ENTF den Taskmanager, sucht im Reiter "Details" nach "RDR2.exe", macht einen Rechtsklick und deaktiviert unter "Zugehörigkeit festlegen" die letzten beiden Kerne.

Wenn der Rockstar Games Launcher selber Probleme macht, beispielsweise kann er in einigen Fällen das Spiel wegen einer fehlgeschlagenen Aktivierung nicht starten, dann hilft es oftmals, das Programm einfach zu beenden und neu zu starten – ein Reboot tut halt immer gut.

Auch wenn es sich bei diesen Fehlern um die geläufigsten handelt, so gibt es scheinbar noch weitere Probleme mit der Portierung. Eine Sammlung aller Fehler sowie eventuell vorhandene Fixes findet ihr in diesem Reddit-Thread.