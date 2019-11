A Year of Rain angespielt: Warcraft-3-Klon mit Koop-Twist

Echtzeit-Kampagnen zu zweit spielen

PC

Eigentlich geht es bei A Year of Rain darum, im Koop-Modus gegen die KI oder auch andere Spieler loszulegen. Jörg hat aber vor allem solo ausprobiert, ob sein alter RTS-Muskel noch funktioniert.

Trotz der Fokussierung auf 2-gegen-2-Duelle gibt es bereits eine Kampagne (zwei weitere sind geplant), die man ebenfalls kooperativ spielen kann.

Meine Spieleindrücke

Weggezoomt ist die Grafik durchaus ansehnlich.

Es ist schon einige Zeit (hüstel) ins Land gegangen, seitund vor allem das fantastische Addondie Genrekrone in der Echtzeit-Strategie eroberte und, so sagen manche (mich eingeschlossen) bis heute nicht mehr hergegeben hat. Frozen Throne war in manchen Missionen fast schon ein "RPG Lite", und diese EInflüsse sind auch im von mir heute einige Stunden gespieltenzu finden.A Year of Rain, das heute abend in den Early Access startete, stammt vom deutschen Publisher Daedalic Entertainment und bietet sowohl eine Kampagne als auch Gefechte (Zufallsschlachen) als auch individuelle Partien (wo man mehrere Startparameter einstellt). So weit, so gut, aber als Besonderheit könnt ihr alle Spielmodi sowohl offline als auch online spielen. Denn Koop wird groß geschrieben von A Year of Rain – ihr tretet immer zu zweit (offline dann eben doch allein...) gegen die KI oder ein anderes Duo an."Early Access" heißt übrigens nicht "erste Alphaversion": Das Spiel läuft bereits ziemlich rund, einer Betaphase sei Dank. Dennoch ist es noch nicht fertig, und so ist aktuell auch noch der Spieltyp "Gegen den Strom" ausgegraut. Hier wird das eine Duo, wenn ich es richtig kapiere, normal eine Basis hochziehen und Einheiten rekrutieren können, aber keine Helden haben – während das andere Duo nur mit Helden spielen darf beziehungsweise muss. Was ebenfalls noch nicht komplett ist: Von den drei enthaltenen Fraktionen Haus Rupah (Menschen), Untoe und Verstoßene haben nur erstere eine Kampagne. Zwei weitere Kampagnen sollen also noch folgen, bevor A Year of Rain fertig ist. Und Mehrspielerkarten gibt es aktuell gerade mal drei. Die Strategie dahinter ist klar: Lieber weniger Inhalt zeigen und diesen besser polieren, gerade im Early Access.Als alter RTS-Fan habe ich natürlich gleich mal den PC hochgefahren – immer nurspielen wird ja auch mal langweilig. Aus Zeit- und technischen Grünen (am heutigen Abend funktionierte die Online-Lobby irgendwie nicht) habe ich die Kampagne nur solo angespielt. Die Erfahrung in den beiden anderen Modi entspricht ungefähr der einer RTS-Partie, wo ihr mit einem Verbündeten gegen eine andere Allianz spielt. Außer dem generellen Koop-Gedanken, der für eine Kampagne eher ungewöhnlich ist, konnte ich keine großartigen Neuerungen entdecken. Man baut Ressourcen ab (Eisenerz auf feststehenden Minen sowie Holz von, Überraschung, Bäumen), lässt dieselben Arbeiter aber auch Gebäude hochziehen, die dann wiederum Truppentypen wie Speerträger, Bogenschützen oder Priesterinnen ausspucken. So weit, so, und die Komplexität scheint mir nicht allzu hoch zu sein. Also es gibt wohl nicht sonderlich viele Gebäude- und Truppentypen.Etwas spannender wird es bei den Helden: Die können zum einen im Level steigen und dann weitere Fähigkeiten dazulernen, etwa Heilsprüche oder eine Ansturm-Attacke (die ihr mit einem transparenten Balken aufs gewünschte Ziel ausrichten müsst). Zudem können die Helden Gegenstände wie Heiltränke oder auch Boni-schenkende Rüstungen und ähnliches einsammeln.Welchen Helden ihr spielt, entscheidet ihr noch in der Lobby (auch im Offline-Spiel): Für jede Fraktion stehen drei zur Wahl, bei Haus Rupeh sind das ein weiblicher Paladin, ein Zwergen-Monsterjäger und eine Feuermagierin. Die Untoten führen den Blassen Marschall, den Wiedergänger und einen (weiblichen) Geist ins Feld. Und die Verstoßenen setzen wahlweise auf den Meister der Jagd, die Schattentänzerin oder den (das?) Myconid. Es gibt also neun Kombis, und da in der Regel zwei Spieler gegen zwei andere antreten, ist schon für eine gewisse Abwechslung in den Paarungen gesorgt. Wie gut das alles balanciert ist, vermag ich nach einigen wenigen Stunden Spielzeit natürlich nicht zu sagen.In der Kampagne unterhalten sich die Helden geskriptet untereinander, und zwar auf Englisch; Deutsch gibt es nur als Text. Außerdem gab es in der Kampagne in praktisch jeder Mission, die ich spielte, optionale Ziele. Ansonsten habe ich nichts gesehen, was mich sonderlich vom Hocker gerissen hätte: Man läuft halt die Karte ab oder hat eine "Basis bauen und dann ausrücken"-Mission, aber das hat man halt alles schon oft gesehen. Freundlicher ausgedrückt: Das RTS-Genre ist nicht gerade ein Ausgeburt der Innovation, und hier reiht sich auch A Year of Rain ein.Die Präsentation ist sicher Geschmackssache: Die Helden und (deutlich kleineren) normalen Soldaten sind relativ grobe, cartoonartige Figuren – was mich persönlich angenehm an WarCraft 3 erinnert. Richtig schmissig finde ich die Musik, und auch die erwähnten englischen Sprecher machen einen sehr guten Job.Wer seit Jahr(zehnt)en Entzugserscheinungen nach WarCraft 3 hat, wird vermutlich mit der Kampagne keine schlechte Unterhaltung finden – die Cutscenes sind aber rein in der Spielgrafik gehalten (Tipp an die Entwickler: lieber nicht zu viele Nahaufnahmen zeigen, dafür sind die Modelle nicht detailliert genug). Ob nun in der Kampagne der Koop-Aspekt so viel zusätzlichen Spaß bringt, liegt vor allem an eurem Kooppartner: Einfach so mit einem Fremden zu spielen, stelle ich mir wenig prickelnd vor. Ganz anders sähe das aus, wenn das ein mir bekannter Hobbygeneral wäre.Mir scheint der Schwerpunkt von A Year of Rain aber klar in den 2-gegen-2-Duellen zu liegen, sicher auch mit einem deutlich Richtung eSport schielenden Auge (beispielsweise seht ihr auf die Zehntelsekunde genau, wann eine Einheit produziert sein wird). Mich würde zwar der geplante Gegen-den-Strom-Modus interessieren, aber ansonsten lassen mich Online-Partien mangels persönlicher Affinität kalt. Die Kampgnen schaue ich mir aber gerne an, wenn sie fertig sind – denn eine gewisse angenehme Nostalgie hat mich schon beschlichen beim Spielen.