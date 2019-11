eDEL: Deutsche Eishockey Liga startet eigene eSports-Liga

XOne PS4

So langsam scheint eSport in Deutschland populär zu werden. Zumindest haben zahlreiche Sportverein eine eigene Liga oder Mannschaft für das virtuelle Kräftemessen am Start. Beispielsweise lassen der VfL Wolfsburg, FC Schalke 04 und der 1. FC Köln Teams in dem Fußballspiel FIFA antreten. Wie die deutsche Eishockeyliga DEL nun bekannt gibt, wird sie eine eigene eSports-Liga starten.

Gespielt wird natürlich NHL 20, als Plattform hat man sich für die PS4 entschieden. Der offizielle Startschuss fällt bereits am morgigen 9.11.2019, insgesamt wird es 16 Qualifikationsturniere in der Spielvariante 1 gegen 1 geben. Geht ihr siegreich aus diesen hervor, dürft ihr an den Playoffs teilnehmen. Teilnehmen dürfen Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.