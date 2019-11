NeoGeo Arcade Stick Pro mit versteckten freischaltbaren Bonus-Spielen

andere

Der im September dieses Jahres angekündigte NeoGeo Arcade Stick Pro wird mit zusätzlichen versteckten und freischaltbaren Spielen aufwarten. Dies gab SNK jüngst über Twitter bekant. Weitere Details dazu will der japanische Hersteller in den kommenden Tagen verraten.

Bisher war lediglich angekündigt, dass der Stick mit 20 vorinstallierten NeoGeo-Klassikern aufwarten wird. Die Liste wurde bereits enthüllt und enthält Spiele, wie Fatal Fury 3, The Last Blade 2, sowie Titel aus Serien, wie Samurai Shodown und The King of Fighters. Man kann gespannt sein, welche versteckten Spiele (und wie viele) am Ende auf dem Gerät landen und welche Herausforderungen die Spieler bewältigen müssen, um diese freizuschalten.

Der Arcade Stick Pro (Breite: 430 mm × Tiefe: 215 mm × Höhe: 125 mm) wird in zwei verschiedenen Modi spielbar sein - dem Konsolen- und dem Joystick-Modus. Im Konsolen-Modus wird der Stick über HDMI mit dem TV-Gerät verbunden, um die vorinstallierten Titel spielen zu können. Die Tastenbelegung kann dabei im Optionsmenü frei belegt werden. Es kann ein zweiter Stick, oder auch die NeoGeo-Mini-Pad-Controller angeschlossen werden, um die Spiele im Koop-Modus zu genießen. Im Joystick-Modus hingegen dient der Stick ganz normal als Eingabegerät für den PC oder den NeoGeo Mini. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.