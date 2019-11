Capcom: Deep Down laut Yoshinori Ono noch nicht ganz aufgegeben

PS4

Capcoms Corporate Officer Yoshinori Ono hat sich in einem Interview mit Eurogamer.net, in dem es vorwiegend um die Zukunft der Street-Fighter-Marke ging, zu dem verschollenen Action-Rollenspiel Deep Down geäußert. Ursprünglich im Jahre 2013 angekündigt, war der Titel im Zuge der Tokyo Game Show spielbar und sollte bereits 2014 das Licht der Welt erblicken. Doch aus diesen Plänen wurde bekannterweise nichts und in den letzten paar Jahren hat der Entwickler das Projekt gar nicht mehr erwähnt. Auf das Thema angesprochen, antwortete Ono:

Das ursprüngliche Team ist heute natürlich nicht mehr zusammen, aber die Leute haben vielleicht bemerkt, dass wir die Marke registriert haben und sie nicht vollständig aufgegeben wurde. Jedes Jahr prüfen wir die Titel, die wir in Zukunft machen wollen und legen Projekte zur Genehmigung vor um sie voranzutreiben. Ich kann dazu nicht viel sagen, aber wenn ihr bemerkt habt, dass wir die Marke behalten haben, bedeutet dies, dass wir den Titel nicht ganz aufgegeben haben.

Das Konzept hinter Deep Down könnte also an einem bestimmten Punkt wieder von Capcom aufgegriffen und realisiert werden. Wann das sein wird, ließ Ono allerdings offen. Auf die Anmerkung hin, das der Titel auf der Tokyo Game Show ziemlich vielversprechend aussah, entgegnete der Macher: „wir haben das Konzept etwas weiter als das entwickelt, aber ja...“