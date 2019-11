Red Dead Redemption 2: Kein Kauf der PC-Version ohne deutschen Ausweis

PC XOne PS4

Seit gestern ist Rockstars Wildwest-Abenteuer Red Dead Redemption 2 (im Konsolentest, Note: 9.5) auch für den PC erhältlich. Gekauft werden kann der Titel über den hauseigenen Rockstar Games Launcher, den Humble Store, Green Man Gaming und ab Dezember auch via Steam. Wie Gameswirtschaft berichtet könnte es allerdings schwer werden, das Spiel zu kaufen, wenn ihr keinen deutschen Ausweis besitzt. Zumindest wenn ihr den Rockstar Games Launcher wählt.

Denn nachdem Red Dead Redemption 2 eine Freigabe ab 18 Jahren hat, müsst ihr euer Alter zwingend nachweisen. Dazu ist die Eingabe einer Personalausweisnummer nötig. Damit dürfte es für einige Bewohner Deutschlands ein Problem geben, die eben kein solches Ausweisdokument haben.

Auf Nachfrage von Gameswirtschaft gaben die Entwickler an, man arbeite derzeit an einer alternativen Möglichkeit zum Altersnachweis. Bis dahin könnt ihr Red Dead Redemption 2, solltet ihr von der Problematik betroffen sein, auch einfach über einen der anderen Shops kaufen. Denn bei den meisten Plattformen ist eine so tiefgehende Altersverifikation nicht nötig, da reicht es lediglich, ein Geburtsdatum einzugeben. Der Rockstar Games Launcher wird zwar weiterhin zum Start des Spiels benötigt, ihr könnt euch aber trotzdem auf in den Wilden Westen machen, da ihr Red Dead Redemption 2 ja bereits gekauft habt und eine Eingabe eurer Personalausweisdaten nicht mehr nötig ist.