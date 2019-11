Blacksad: Noir-Adventure "versehentlich" auf Konsole veröffentlicht

PC Switch XOne PS4

Blacksad - Under the Skin ab 36,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Blacksad - Under the Skin (Preview ), das neue Adventure von-Entwickler Pendulo Studios, zuletzt noch einmal vom 5. auf den 14. November verschoben wurde (Grund dafür sind laut Publisher Anuman Interactive Verzögerung in der Produktion der Boxversion, die hierzulande von Astragon vertrieben wird), ist das Noir-Adventure dennoch seit heute in den Stores auf Xbox One und PS4 verfügbar. Offenbar hat schlichtweg die Umstellung auf den neuen Termin nicht reibungslos funktioniert, zurückgenommen wird die Veröffentlichung deswegen aber erwartungsgemäß nicht. Anuman stellt inzwischen Vorab-Testversionen für die PC-Version zur Verfügung, die anders als die Konsolenfassungen bereits über den sogenannten Day-One-Patch verfügt. Auf PS4 und Xbox One wird er hingegen erst in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen.Im Spiel, das auf einer spanischen Comicbuchreihe basiert, übernehmt ihr die Rolle von John Blacksad, einem schwarzen Kater, der in einer fiktiven 1950er-Jahre-Version von New York seinen Lebensunterhalt als Privatdetektiv bestreitet. Konkret ermittelt ihr in einem womöglich rassistisch motivierten Mordfall an einem Boxclub-Besitzer. Das Spielprinzip setzt deutlich stärker auf klassische Rätsel, ähnelt ansonsten jedoch stark den Adventures von Telltale Games, mitsamt zeitkritischer Dialogentscheidungen und kleineren Quick-Time-Events.Es ist seitdas erste größere Projekt des in Madrid ansässigen Studios, das in den vergangenen Jahren einen starken Wandel erlebte. Auch das comic-esque Point-and-Click-Abenteuer, dessen Vorgänger Der Fall John Yesterday (im Test: Note 7.0 ) noch exklusiv für PC (später aber auch für iOS und Android) erschien, wurde bereits von Anuman Interactive respektive unter dem Spielelabel des französischen Comicbuchverags, Microïds, veröffentlicht. Blacksad erscheint in einer multilingualen Version, die neben Sprachausgaben in Englisch, Französisch und Spanisch auch eine komplette deutschsprachige Lokalisation umfasst.