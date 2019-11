Horizon - Zero Dawn: Arbeiten am Nachfolger offenbar gestartet

PS4

Horizon - Zero Dawn ab 24,90 € bei Amazon.de kaufen.

Dass uns nach dem kommerziellen und rezensionellen Erfolg von Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) irgendwann eine Fortsetzung ins Haus stehen würde, war zu erwarten und bereits im April dieses Jahres verriet die Schauspielerin Janina Gavankar, die im DLC Horizon - Zero Dawn: The Frozen Wilds (Testnote: 8.5) den Charakter Tatai sprach, dass der Nachfolger sich längst in Arbeit befinde. Offiziell angekündigt wurde der zweite Teil allerdings bisher noch nicht. Nun hat Guerrilla Games selbst erste Hinweise auf die Entwicklung geliefert. Auf seiner Homepage gab das Studio bekannt, dass insgesamt 15 neue Mitarbeiter als Verstärkung für das Team gesucht werden.

So gibt es unter anderem Stellenausschreibungen für Programmierer, Art-Designer und Animationsexperten. Zwar wird Horizon - Zero Dawn 2 nicht direkt erwähnt, in den Job-Beschreibungen gibt es allerdings Hinweise darauf, für welches neue Projekt die Mitarbeiter eingestellt werden. So heißt es in der Stellenbeschreibung des Technical Vegetation Artists unter anderem: „Wir haben vier Teams bei Guerrilla, die sich der Erschaffung der atemberaubenden Umgebungen in Horizon widmen. Ein Team fokussiert sich auf die Erstellung üppiger und atemberaubender Vegetation. Wir bauen diese 3D-Modelle von Grund auf neu, damit unsere Weltengestalter unsere immersive Welt mit branchenführenden Grafiken ausstatten können.“

Wann die offizielle Ankündigung des Spiels erfolgen wird, ist nicht bekannt. Möglicherweise wird Guerrilla Games die E3 im nächsten Jahr, oder die Playstation Experience dafür nutzen. Vielleicht werden die Entwickler den Titel als einen der Launch-Titel für die PS5 ankündigen. Die Next-Generation-Konsole von Sony soll zu Weihnachten des kommenden Jahres erscheinen.