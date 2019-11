Diablo 4: Massig Gameplay von der BlizzCon

PC XOne PS4

Blizzard hat die Diablo-Community dieses Jahr im Zuge der BlizzCon nicht nur mit der Ankündigung von Diablo 4 beglückt, sondern die Besucher der Messe in Anaheim gleich selbst Hand an das kommende Action-Rollenspiel anlegen lassen. Auf YouTube wurden inzwischen diverse Gameplay-Videos zu dem Titel veröffentlicht. So gibt es von Game Informer einen 25-minütigen Videomitschnitt mit dem Barbaren, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Die YouTuber Bluddshed und Rhykker zeigen derweil rund eineinhalb Stunden Live-Aufnahmen von der Messe mit allen drei Klassen und auf dem YouTube-Kanal von Dantics werden die Skills, Talente und Fähigkeiten der Magierin ausführlich vorgestellt. Die Videos gewähren euch einen Blick auf verschiedene Umgebungen, Gegner, Waffen, Fähigkeiten, das Inventar und einige aufgedeckte Kartenabschnitte. Wann Diablo 4 erscheinen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.