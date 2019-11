Dragon Age 4: Bald neue Infos zum Bioware-RPG?

Biowares Rollenspielserie Dragon Age ist am vergangenen Sonntag zehn Jahre alt geworden. Anlässlich des Jubiläums meldete sich der Entwickler auf Twitter zu Wort und gab bekannt, dass man an der geplanten Community-Party im kommenden Monat teilnehmen wird:

Heute jährt sich Dragon Age zum zehnten Mal! Dieses Jahr freuen wir uns, am 4. Dezember der Community-Party beizutreten und gemeinsam ein Jahrzehnt in der Welt zu feiern, die wir alle lieben. Wir sehen uns am 4.12.. Für den Dragon 4ge Day!