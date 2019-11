Bandai Namco feiert 40. Pac-Man-Jubiläum – ein Jahr lang

PC Switch XOne PS4 Wii WiiU DS 3DS PSP iOS Android andere

Am 22. Mai 1980 erblickte die vielleicht ikonischste Figur der Videospielgeschichte auf einem Arcade-Automaten in Japan das Licht der Welt. Noch im Oktober des selben Jahres besuchte Pac-Man, dessen Name sich von der japanischen Lautmalerei paku paku für „wiederholt den Mund öffnen und schließen“ ableitet, auch die USA und eroberte von dort innerhalb kürzester Zeit die ganze Welt. Zum 40. Jubiläum im kommenden Jahr kündigte Bandai Namco nun eine Reihe von Events an, die weltweit unter dem Motto „Join the PAC“ stattfinden werden. Zudem wird es einige Kooperationen mit anderen Marken geben, der japanische Electro-DJ und -Produzent Ken Ishii hat dem gelben Vielfraß bereits eine neue Hymne samt Video auf den Leib geschrieben, siehe Video unten. Auf der Seite pacman.com wird Bandai Namco in den kommenden Wochen und Monaten weitere Details zu den Veranstaltungen verkünden.

Bereits zum dreißigsten Geburtstag 2010 wurde Pac-Man auf vielerlei Weise gehuldigt. So ersetzte Google sein Logo auf der Hauptseite durch eine spielbare, auf JavaScript basierende Variante des Klassikers mit allen 255 Level, wobei die Levelgrenzen das Google-Logo nachahmten. Den Einzug in die Musikcharts schaffte Pac-Man, der laut Erfinder Toru Iwatani vom Anblick einer angeschnittenen Pizza inspiriert wurde und zudem eine vereinfachte Form des japanischen Wortes für Mund darstellt, bereits 1981. Das US-Duo Buckner & Garcia veröffentlichte gleich ein ganzes Album namens „Pac-Man Fever“. Das Titellied erreichte Platz 8 in den US-Billboard-Charts, die deutschsprachige Version konnte sich hierzulande ebenfalls positionieren. Damals wurde auf political correctness noch nicht allzu viel Wert gelegt, denn um das Spiel für ein weibliches Publikum ansprechender zu machen, wurden die Gegner niedlich gestaltet und sollten an das fransige Ende eines Wischmopps erinnern.